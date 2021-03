Le jeu est développé par Sucker Punch Productions et publié par Sony Interactive Entertainment. C’était l’un des titres les plus remarquables de 2020, ayant vendu plus de 6,5 millions d’exemplaires et reçu de nombreuses nominations aux prix – y compris des hochements de tête dans huit catégories des BAFTA Game Awards.

Révélée pour la première fois par Deadline, la nouvelle survient après que PlayStation Productions a annoncé que la post-production était en cours sur l’adaptation d’Uncharted, tandis que HBO a révélé des nouvelles de casting pour l’adaptation télévisée de The Last Of Us.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy