L’adaptation de “Lady Chatterley” raconte une histoire de libération – à travers les vêtements

Écrit par Marianna Cerini, CNN

Pour vous tenir au courant, Culture Queue est une série continue de recommandations de livres à lire, de films à regarder, de podcasts et de musique à écouter.

À partir du moment où Emma Corrin apparaît à l’écran dans le rôle principal de la nouvelle adaptation de Netflix du roman “L’amant de Lady Chatterley” de DH Lawrence, ses vêtements reflètent les émotions de son personnage.

Dans la scène d’ouverture, Lady Constance Chatterley porte une robe de mariée discrète bordée de dentelle – un look classique et approprié pour la jeune femme aristocratique qu’elle est. Ensuite, une série d’ensembles sombres et polis prennent le relais lorsqu’elle arrive dans la propriété de campagne de son mari Clifford (où ils déménagent après son retour, paralysé, après la Première Guerre mondiale). Les regards en sourdine signalent son rôle de maîtresse de maison et, de plus en plus, le piégeage des sens qu’elle commence à ressentir dans son mariage qui manque désormais d’intimité physique en raison des blessures de son mari. Plus tard, lorsqu’elle rencontre le garde-chasse, son futur amant, Oliver Mellors, tout change et ses choix vestimentaires se synchronisent avec sa libération émotionnelle et physique.

Emma Corrin dans Lady Chatterley et Jack O’Connell dans Oliver Mellors dans “Lady Chatterley’s Lover”. Le crédit: Avec l’aimable autorisation de Netflix

“Je voulais que les vêtements de Constance reflètent le voyage qu’elle entreprend et parlent de la romance et de la liberté qu’elle éprouve”, a déclaré la costumière du film, Emma Fryer, lors d’un entretien téléphonique.

Cette liberté est au cœur de la raison pour laquelle l’œuvre de Lawrence a scandalisé le monde littéraire lors de sa première publication en 1928. Son intrigue met en scène une liaison entre la jeune, mariée et de la classe supérieure Lady Chatterley et les Mellors, également mariés, de la classe ouvrière, au cours d’une époque où les relations inter-classes étaient jugées socialement inacceptables et où le divorce n’était accordé que sur preuve d’un crime matrimonial.

Ce qui a vraiment fait sensation, cependant, c’est la représentation explicite du sexe entre les deux protagonistes dans le livre – une représentation si franche qu’elle a conduit à l’interdiction du roman dans plusieurs pays et a déclenché un procès historique pour obscénité dans l’Angleterre natale de Lawrence (où il était finalement publié en 1960).

Le nouveau film, réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre, est en grande partie fidèle au livre, mais présente ses personnages et différents thèmes – division de classe, autonomisation des femmes, conscience sexuelle – avec une profondeur et une sensibilité rarement accordées à l’œuvre originale de Lawrence.

Il y a beaucoup de scènes de sexe torrides et lubriques, bien sûr. Mais tout au long du film, Constance et Oliver – qui est joué par Jack O’Connell – sont présentés comme des êtres vulnérables, voire fragiles, dont le lien érotique n’est pas simplement le résultat d’une attirance physique, mais du désir d’être heureux et libéré des limites. des attentes sociales.

La garde-robe de Corrin est essentielle pour souligner cette libération et donner une nouvelle tournure au genre dramatique d’époque toujours populaire.

‘Vêtements que vous pourriez porter aujourd’hui’

Alors que ses tenues pré-Mellors couvrent des tissus sombres et capiteux dans des violets et des rouges foncés, les vêtements que Lady Chatterly de Corrin porte une fois qu’elle commence à maîtriser sa sexualité et, de plus en plus, sa propre vie, se tournent vers des matériaux plus légers et transparents, des mousselines et des tissus subtils. superposition (qui a également été conçue pour se détacher facilement pendant ces scènes de sexe racées). Il y a des jupes légères et des camisoles fines et simples, des cardigans confortables et des jupons délicats.

La palette de couleurs change également, passant de roses bébé et de jaunes ensoleillés, d’imprimés floraux et de bleus doux. Dans la dernière partie du film, alors qu’elle se rend à Venise à la suite du scandale autour de sa liaison extra-conjugale et est rejetée par la haute société à laquelle elle appartenait autrefois, son style se transforme à nouveau, embrassant des verts vifs, des motifs texturés et des touches de couleur audacieuses au moyen de ceintures – un indice, peut-être à son sentiment croissant de confiance en soi.

Une Lady Constance plus décontractée lors d’une scène à Venise. Le crédit: Massimo Calabria Matarweh/Netflix

“Il y a un réel sentiment de relâchement au fur et à mesure que le film progresse”, a déclaré Fryer à propos de cette évolution vestimentaire. “Elle est évidemment piégée quand on la voit pour la première fois à Wragby [the estate she and Clifford live on] puis, lentement, elle s’ouvre. J’ai abordé les costumes avec cette image en tête.”

Fryer a commencé par faire des recherches approfondies sur la période, étudiant la mode des années 1920, des photographies et des dessins de cette époque pour créer son tableau d’humeur. L’esthétique qu’elle a trouvée correspondait parfaitement à sa vision de la métamorphose de Lady Chatterley

“Toute la décennie entre la fin de l’ère victorienne et les années d’après-guerre a été incroyablement intéressante du point de vue de la mode, car il y a eu tellement de changements”, a-t-elle déclaré. “Les vêtements sont devenus moins rigides, moins adaptés – les corsets avaient finalement disparu. Cela a aidé à rassembler le placard de Connie et à se connecter davantage avec son monde et son esprit libre.”

Pour présenter Constance comme la femme des temps modernes qu’elle est, la costumière s’est également inspirée des styles actuels. Elle a visité Harrods et Selfridges à Londres, incorporant finalement quelques marques du 21e siècle dans les looks finaux, à côté de pièces authentiques et d’articles inspirés des années 1920 sur mesure.

“Dès le début, nous voulions tous que le placard de Contance ait une sorte d’intemporalité et des éléments contemporains dans le style”, a-t-elle expliqué. “C’est une femme d’aujourd’hui, et c’était important de traduire ça dans sa garde-robe.”

Le mélange et l’assortiment l’ont rendu “en quelque sorte ludique, léger et très moderne”, a ajouté Fryer. “Ce sont des vêtements que vous pourriez porter aujourd’hui et dans lesquels vous vous sentirez bien.”

Changement dans un genre bien-aimé

Cette infusion de modernité place “L’amant de Lady Chatterley” dans une tendance parmi les drames d’époque populaires sortis ces dernières années, selon Faye Woods, professeure agrégée de cinéma et de télévision à l’Université de Reading au Royaume-Uni.

“Beaucoup de drames d’époque d’aujourd’hui tentent d’aborder l’histoire de différentes manières ou à travers différentes perspectives – dans le cas de Lady Chatterley, du point de vue de Constance – pour explorer des histoires sous-représentées et donner en quelque sorte une nouvelle tournure au genre”, a déclaré Woods. dans un entretien téléphonique.

“Dès le début, nous voulions tous que le placard de Contance ait une sorte d’intemporalité et des éléments contemporains dans le style”, a expliqué Fryer. “C’est une femme d’aujourd’hui, et c’était important de traduire ça dans sa garde-robe.” Le crédit: Parisa Taghizadeh/Netflix

“Les adaptations récentes permettent au public de rêver et en même temps d’interpréter le passé d’une manière qu’il comprend comme proche de son propre monde”, a déclaré Woods. “D’où leur popularité. Nous prenons plaisir à quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais auquel nous pouvons nous identifier.”

Les vêtements jouent un rôle clé dans le phénomène, a-t-elle déclaré.

“Les costumes dans les drames d’époque sont si souvent axés sur la texture et le toucher”, a déclaré Woods. “En mettant fortement l’accent sur le tissu, la construction et les détails, ils apportent une profondeur supplémentaire à l’histoire, à la fois dans des scénarios à grande échelle et richement représentés et dans des décors vraiment intimes, car ils rapprochent le spectateur.”

Dans les drames où l’intrigue est antérieure au féminisme contemporain, en particulier, les garde-robes des personnages féminins peuvent servir à mettre en évidence les contraintes que ces femmes vivent mais essaient de repousser. Le passage de Lady Chatterley des robes drapées aux tissus délicats en est un bon exemple : son “abandon” de l’habillement formel n’est pas seulement un choix de style, mais un acte de liberté et de défi contre l’élitisme aristocratique.

“L’amant de Lady Chatterley” est sorti sur Netflix le 25 novembre.

Ajouter à la file d’attente : Drames costumés pour l’ère moderne

“Marie-Antoinette” (2006)

“Marie-Antoinette” de Sofia Coppola présente le monde extravagant du règne de la reine de France au XVIIIe siècle à travers la conception de costumes exquis, qui couvre la soie, les volants, les fleurs et la mode en forme de bonbon. Si le film n’est pas génial, les vêtements le sont et offrent un véritable spectacle cinématographique.

Les vêtements sont un élément central de la narration dans la comédie historique de Hulu sur Catherine la Grande de Russie, avec toute la garde-robe de la future impératrice devenant plus forte et plus audacieuse alors qu’elle passe d’une fille naïve à la recherche de l’amour à une dirigeante mariée cherchant à renverser son mari.

“Raison et Sensibilité” (1995)

Basé sur le roman du même nom de Jane Austen de 1811, “Sense and Sensibility” pourrait être l’une des adaptations les plus populaires jamais réalisées (grâce au brillant scénario d’Emma Thompson). Ici aussi, les costumes sont au cœur de l’histoire des deux rôles féminins : si Marianne porte des robes élégantes aux teintes profondes et riches qui suggèrent sa passion et sa créativité, sa sœur aînée et beaucoup plus ancrée, Elinor, est en blanc, bleu, et les bruns – des couleurs terreuses qui parlent de sa prudence et de son sens du devoir dominant.

La costumière Jacqueline Durran a donné une palette de couleurs de base et des éléments de style à chacune des quatre sœurs March dans l’adaptation de Greta Gerwig en 2019 du roman “Little Women” de Louisa May Alcott. Les résultats sont des looks somptueux qui reflètent leurs personnalités uniques.

La série sur la vie d’une jeune Emily Dickinson ressemble à un drame en costume traditionnel, mais la juxtaposition entre les vêtements – historiquement fidèles au Massachusetts du milieu du XIXe siècle – et le scénario et la musique modernes créent une tension puissante (attentes sociales contre modernité) qui fait finalement le show.