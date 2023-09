L’adaptateur Lightning vers USB-C à 29 $ d’Apple montre pourquoi vous devriez magasiner

Apple passe de Lightning sur l’iPhone vers USB-C. Avec les gammes iPhone 15 et 15 Pro annoncées mardi Événement Apple, l’entreprise a annoncé le passage à une norme plus commune – ce qu’elle a dû faire grâce à l’Union européenne. Au-delà des nouveaux téléphones, Apple a également lancé la nouvelle Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et un nouveau boîtier USB-C pour les écouteurs AirPods Pro 2.

Apple a également discrètement dévoilé d’autres nouveaux accessoires, comprenant un adaptateur Lightning vers USB-C à 29 $.

L’adaptateur d’Apple est doté d’un câble tressé, la liste indiquant que cet aspect contribuera à la durabilité. Mais fonctionnellement, à ce prix, à moins que vous n’ayez des accessoires avec des prises Lightning intégrées (comme une station d’accueil pour haut-parleur), vous devriez simplement acheter de nouveaux câbles USB-C pour votre nouveau téléphone.

À 29 $ (29 £, 49 AU $), le nouvel adaptateur coûte le même prix que l’achat de plusieurs câbles USB-C de marques réputées comme Les bases d’Amazon. Ces câbles devraient être plus que capables de charger vos nouveaux iPhones ou de transférer des données pour les utiliser avec des applications comme CarPlay. Mais si vous devez opter pour l’option d’Apple, au moins elle est tressée.

Et si tout ce dont vous avez besoin, c’est de nouveaux câbles de chargement, Anker propose un pack de deux câbles USB-C tressés en vente au prix de 13 $. Oui, même si le chargement devrait être plus simple, il convient de rappeler que tous les câbles USB-C ne sont pas créés de la même manière. Vous voudrez vous assurer que vous disposez de la bonne prise si vous envisagez de déplacer des fichiers vers un ordinateur ou de profiter de CarPlay dans votre voiture.

Mais comme l’USB-C est une norme universelle, il devrait y avoir de nombreuses options disponibles pour les deux scénarios qui ne nécessitent pas de débourser près de 30 $ pour un seul dongle.