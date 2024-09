L’adaptabilité de la Russie aux sanctions américaines a entravé leur efficacité, selon les économistes

WASHINGTON — Des vagues de sanctions imposées par l’administration Biden après L’invasion de l’Ukraine par la Russie Les mesures de confinement n’ont pas infligé à l’économie de Moscou le coup dévastateur que certains attendaient. Dans un nouveau rapport, deux chercheurs expliquent pourquoi.

Oleg Itskhoki, de l’Université de Harvard, et Elina Ribakova, de l’Institut Peterson d’économie internationale, estiment que les sanctions auraient dû être imposées avec plus de force immédiatement après l’invasion plutôt que de manière progressive.

« Rétrospectivement, il est évident qu’il n’y avait aucune raison de ne pas imposer toutes les mesures décisives possibles contre la Russie dès le début, une fois que la Russie a lancé l’invasion à grande échelle en février 2022 », affirment les auteurs dans l’étude. Néanmoins, « le point essentiel à retenir est que les sanctions ne sont pas une solution miracle », a déclaré Ribakova lors d’un appel avec des journalistes cette semaine, pour avoir un aperçu de l’étude.

Les chercheurs affirment que la Russie a pu se préparer à ces sanctions financières grâce aux leçons tirées des sanctions imposées en 2014 après l’invasion de la Crimée. En outre, l’impact a été atténué par l’incapacité d’un plus grand nombre de pays à participer aux sanctions, les puissances économiques comme la Chine et l’Inde n’y étant pas incluses.

Le rapport indique que « même si le nombre de sanctions est élevé, l’impact tangible sur l’économie russe est moins clair » et que « la coopération mondiale est indispensable ».

La question de savoir ce qui rend les sanctions efficaces ou non est importante au-delà de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les sanctions sont devenues des outils essentiels pour les États-Unis et d’autres pays occidentaux pour faire pression sur les adversaires de renverser les actions et de changer les politiques tout en évitant le conflit militaire direct.

L’impact limité des sanctions sur la Russie est connu depuis un certain temps. Mais le rapport fournit une image plus détaillée de la manière dont la Russie s’est adaptée aux sanctions et de ce que cela pourrait signifier pour l’efficacité des sanctions américaines à l’avenir.

Le document sera présenté à la Brookings Institution la semaine prochaine.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les États-Unis ont sanctionné plus de 4 000 personnes et entreprises, dont 80 % des actifs du secteur bancaire russe.

L’administration Biden reconnaît que les sanctions à elles seules ne peuvent pas arrêter l’invasion de la Russie – elle a également envoyé environ 56 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis l’invasion de 2022. Et de nombreux experts politiques estiment que les sanctions ne sont pas suffisamment fortes, comme en témoigne la croissance de la Économie russe. Des responsables américains ont déclaré que la Russie s’est tournée vers la Chine pour les machines-outils, la microélectronique et d’autres technologies que Moscou utilise pour produire des missiles, des chars, des avions et d’autres armes destinées à être utilisées dans la guerre.

Un représentant du Trésor a souligné les remarques de la secrétaire au Trésor Janet Yellen en juillet lors des réunions des ministres des Finances du G20, où elle a qualifié les actions contre la Russie de « sans précédent ».

« Nous continuons à lutter contre l’évasion des sanctions russes et avons renforcé et élargi notre capacité à cibler les institutions financières étrangères et toute autre personne dans le monde qui soutient la machine de guerre russe », a-t-elle déclaré.

La Russie a néanmoins réussi à échapper au plafond de 60 dollars imposé à ses exportations de pétrole par les États-Unis et les autres démocraties du Groupe des Sept soutenant l’Ukraine. Ce plafond est appliqué en interdisant aux compagnies d’assurance et de transport maritime occidentales de traiter du pétrole au-delà du plafond. La Russie a réussi à contourner ce plafond en assemblant sa propre flotte de pétroliers vieillissants et usagés qui n’utilisent pas les services occidentaux et transportent 90 % de son pétrole.

Les Etats-Unis ont fait pression pour que le prix du pétrole soit plafonné afin de réduire les profits de Moscou sans pour autant priver de grandes quantités de pétrole russe du marché mondial et sans faire monter les prix du pétrole, de l’essence et de l’inflation. Des préoccupations similaires ont empêché l’Union européenne d’imposer un boycott sur la majeure partie du pétrole russe pendant près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les dirigeants du G7 ont convenu d’organiser une Un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l’Ukrainefinancé par les intérêts perçus sur les bénéfices des avoirs gelés de la banque centrale russe, placés en grande partie en Europe comme garantie. Toutefois, les alliés ne se sont pas mis d’accord sur la structure du prêt.

Le journaliste de l’Associated Press Dave McHugh à Francfort a contribué à ce reportage.