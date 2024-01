L’adage « affamer la fièvre » est un mauvais conseil, prévient un virologue

Alors que l’hiver fait rage, la saison du rhume et de la grippe bat son plein. Et avec le nez qui coule et la tête qui cogne, même les plus sceptiques d’entre nous peuvent être tentés de se tourner vers les contes de vieilles femmes et les remèdes populaires.

Or, non seulement ces produits sont souvent inefficaces, mais les scientifiques préviennent que certains peuvent être nocifs pour notre santé. Prenez le vieil adage « nourrir un rhume, affamer une fièvre ». Oui, nous devrions nourrir notre corps lorsque nous avons un rhume, mais l’énergie et les nutriments sont tout aussi importants lorsque nous avons de la fièvre.

La fièvre, tout comme l’excès de mucus, n’est qu’un des nombreux mécanismes de défense de notre corps pour se débarrasser des bactéries et des virus. “Beaucoup [disease-causing organisms]Les virus en particulier n’aiment pas les températures élevées”, a déclaré le Dr Pedro Piedra, professeur de virologie moléculaire, de microbiologie et de pédiatrie au Baylor College of Medicine. Semaine d’actualités. “La fièvre affecte leur capacité à se répliquer.”

C’est la haute saison du rhume et de la grippe, mais les scientifiques préviennent que les conseils populaires peuvent faire plus de mal que de bien. Un bon exemple est « affamer un rhume, nourrir une fièvre ». Dima Berlin/Getty



Mais comment notre corps réagit-il à cette hausse de température ? “Lorsque vous avez de la fièvre, il y a cette augmentation du métabolisme [energy] demande”, a déclaré Piedra.

En d’autres termes, nous avons besoin plus de l’énergie, pas moins. En fait, études ont montré qu’une augmentation de la température de seulement 1 degré Celsius augmente la consommation calorique de votre corps de 10 pour cent.

Et ce n’est pas tout. “De plus, l’une des façons dont votre corps essaie de se refroidir est de commencer à respirer un peu plus vite”, a déclaré Piedra. “Vous avez donc besoin de plus d’énergie et vous perdez également plus d’eau. Nous pouvons plus facilement nous déshydrater car nous perdons de l’eau par évaporation lorsque nous respirons.”

Lorsque votre gorge vous brûle, il est assez facile de se rappeler de boire plus d’eau. Mais manger suffisamment peut être difficile lorsque vous êtes alité en raison de nausées et de malaises. “[In this case]je suggérerais de manger des types de pieds plus fades”, a déclaré Piedra. “Une bonne soupe au poulet ou à l’agneau vous apporte à la fois des calories et de la déshydratation, donc les soupes sont excellentes. [when you’re sick]”.

En plus de combattre l’infection, la fièvre peut également être un signal de danger.

“Trop de fièvre peut être très problématique, en particulier pour les enfants, c’est pourquoi vous devez maintenir votre fièvre à un niveau bas”, a déclaré Piedra. “Lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous avez une forte fièvre, n’oubliez pas de contacter votre médecin ou votre infirmière et de lui demander conseil afin qu’en cas de problème grave, ils puissent soit vous voir tôt, soit vous guider.”

