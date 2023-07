Kartik Aaryan et Kiara Advani-vedette, le drame romantique Satyaprem Ki Katha a conquis le public, et l’accueil positif des masses et des critiques prouve l’acceptation que le film a gagnée. Le duo de tête, Sattu alias Kartik et Katha alias Kiara, tirent toute la gloire de leurs efforts. Cependant, Kartik a conquis le cœur d’un assistant réalisateur pour son comportement « respectueux » avec elle et les autres assistants pendant le tournage.

La réalisatrice adjointe Juilee Sonalkar a écrit une longue note d’appréciation, a félicité l’acteur pour le succès du film et a rappelé son comportement terre-à-terre avec les HOD et les autres membres de l’équipe. Sur Instagram, Juilee a partagé une photo BTS du tournage et a écrit : « Au milieu de cette énorme vague d’appréciation pour #satyapremkikatha et la magnifique performance de ‘Sattu’, je souhaite prendre un petit moment et remercier @kartikaaryan du plus bas de mon cœur. Ce film et tous ses aspects signifient le monde pour moi. De la pré-production à la sortie, ce fut un merveilleux voyage qui réchauffe le cœur. Et l’une des principales raisons en est cette merveilleuse superstar merveilleuse qui a toujours été à son moi le plus humble sur et en dehors du plateau de tournage. »

Elle a en outre écrit : « Extrêmement respectueux envers les HO D et envers nous, les assistants. C’est à cause de son attitude travailleuse que nous avons eu envie de nous donner à 100 % pour chaque prise. Au moniteur, nous avons ri avec vous, pleuré avec vous. et j’ai appris à ‘aimer’ grâce à ‘Sattu’. Je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ce film. » Juilee a terminé la note avec un dialogue de Sattu, « Je sais que c’est un long message mais ‘Sach bolneke pehele sochneka kya?' »

Voici le poste





Satyaprem Ki Katha, qui réunit Kartik Aaryan et Kiara Advani après leur comédie d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2 l’année dernière, marque les débuts à Bollywood du cinéaste Sameer Vidwans, qui a déjà réalisé de célèbres films marathi tels que Anandi Gopal et Double Seat.

Mettant également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Shikha Talsania et Siddharth Randeria dans des rôles clés, Satyaprem Ki Katha est présenté par Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE) en association avec Namah Pictures. Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora ont produit le film.