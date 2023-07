L’AD de Pathaan troll brutalement Adipurush alors qu’il fait l’éloge de Jawan prevue

L’avant-première de Jawan a pris d’assaut Internet. Réalisé par Atlee, le film Shah Rukh Khan sort en salles le 7 septembre.

En tête d’affiche Shah Rukh Khan dans son personnage grisé, la prévue était Jawan est sorti le lundi 10 juillet et a créé une tempête sur Internet. La prévue promet un spectacle bourré d’action réalisé par Atlee et présente également des aperçus d’autres membres de la distribution, notamment Nayanthara, Vijay Sethupathi et Deepika Padukone (dans une apparition spéciale). Sans révéler trop d’informations sur l’intrigue, Jawan a suscité l’enthousiasme du public et est devenu instantanément le film indien le plus attendu de l’année.

Plusieurs fans de Shah Rukh Khan et ses collègues de l’industrie, dont Karan Johar, Sujoy Ghosh et AR Rahman, entre autres, ont manifesté leur amour pour le prochain film. Cela comprenait également Rajvir Ashar, qui avait travaillé sur Pathaan, la version précédente de Shah Rukh Khan cette année. Partageant son enthousiasme pour Jawan, il a brutalement trollé les fabricants d’Adipurush sur leurs affirmations d’une meilleure expérience de visionnage en 3D et de son budget conséquent de Rs 700 crore.

Rajvir a posté l’avant-première de Jawan sur ses histoires Instagram et a écrit : « Des frissons ! Des frissons littéraux ! Pour moi, c’est du cinéma… du cinéma commercial de pointe !!! juste une pure passion ! Celui-ci va créer un pandémonium absolu !!! Et que dois-je dire à propos de @iamsrk… ufff il vient de construire un homme différent ! Il est littéralement en compétition avec lui-même, c’est son année ! Asseyez-vous les gens ! ». Dans sa prochaine histoire, partageant le look bandé de Shah Rukh du réalisateur d’Atlee, il a écrit : « Pas de relations publiques, pas de dialogues sales, pas de haine pour qui que ce soit, pas de sectarisme religieux, pas de films de propagande. Juste du pur divertissement pour divertir le monde ! C’est SRK pour vous ! Vraiment ‘La dernière des étoiles' ».

Avant la sortie de Jawan dans les cinémas le 7 septembre, le réalisateur Pathaan de Siddharth Anand est sorti en janvier et s’est avéré être le film le plus rentable de l’année (à ce jour) avec une collection brute mondiale de plus de Rs 1000 crore. Mettant également en vedette Deepika Padukone et John Abraham, le film YRF Spy Universe a également marqué le plus gros blockbuster de la carrière de Shah Rukh Khan, dépassant le précédent record détenu par Chennai Express qui avait gagné environ Rs 420 crore il y a 10 ans en 2013.

Après Jawan, Shah Rukh Khan a aligné Dunki pour une sortie en décembre. La comédie sociale réalisée par Rajkumar Hirani tire son nom du mot d’argot pour Donkey Flight, une méthode illégale ou une voie dérobée adoptée par les immigrants pour entrer dans un pays étranger. Shah Rukh pourrait également terminer l’année sur une note de blockbuster, car les succès précédents d’Hirani, notamment la série Munna Bhai, 3 Idiots, PK et Sanju, ont été parmi les films les plus rentables de Bollywood.

