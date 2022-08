L’Acura ZDX 2024 sera le premier véhicule électrique de la marque

Que ce passe-t-il Acura a confirmé que son premier véhicule électrique, dont le lancement est prévu en 2024, s’appellera ZDX. Une ZDX Type S plus performante arrive également. Pourquoi est-ce important Le ZDX roulera sur la même architecture électrique que le Honda Prologue, qui est co-développé avec General Motors. Et après Acura lancera des véhicules sur sa propre architecture EV à partir de 2026, dans le but d’être un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2040.

Acura lancera son premier véhicule entièrement électrique en 2024, et quand il arrivera, il portera un nom familier : ZDX. Acura a confirmé jeudi qu’il ressusciterait le nom de son vieux SUV qu’on aime ou qu’on déteste pour ce tout nouveau véhicule électrique, et la société a déclaré qu’une variante ZDX Type S plus performante était également dans les cartes.

Le “Z” dans “ZDX” est censé signifier “zéro émission”, il fonctionne donc avec la convention de dénomination -DX qu’Acura utilise pour ses VUS. “Lorsque nous avons imaginé ce véhicule, nous ne l’avons pas pensé comme la continuation d’une gamme de modèles dans la suivante”, m’a dit Emile Korkor, vice-président adjoint des ventes d’Acura, lors d’une entrevue. “Le fait que ça commence par un ‘Z’ est juste parfait.”

Acura



Le ZDX original a été vendu de 2009 à 2013, et honnêtement, il était un peu en avance sur son temps. Non, le style n’était pas pour tout le monde (je l’ai aimé !), mais c’était l’un des coupés multisegments d’origine – un style de carrosserie qui fait fureur ces jours-ci. Korkor a déclaré que le nouveau ZDX sera également un véhicule très stylisé, et son langage de conception est présenté en avant-première par le Concept Acura Precision EV qui a également fait ses débuts lors de la Monterey Car Week jeudi.

Lors de sa commercialisation en 2024, le ZDX roulera sur la même architecture de véhicule électrique que le prochain Prologue Hondaqui est en train d’être co-développé avec General Motors. Le ZDX utilisera Technologie de batterie Ultium de GM et devrait se situer entre les croisements RDX et MDX en termes de taille.

Le ZDX est la première étape majeure des plans d’électrification d’Acura. En 2026, la société lancera des véhicules basés sur sa propre architecture EV, dans le but de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2040.