Jose Mourinho n’aime pas que les statistiques soient utilisées pour évaluer un match de football. La semaine dernière, le manager de Tottenham s’est plaint que, trop souvent, ils sont comme « de la viande ou du poisson mal cuit » lorsqu’ils sont utilisés hors de leur contexte, mais voici une statistique contre laquelle les Portugais ne peuvent pas argumenter – les Spurs n’ont maintenant récolté que deux points sur un possible 12 après avoir perdu la victoire à la fin d’un match nul 1-1 à Wolverhampton Wanderers.

Pour une équipe et un manager qui commençaient à nourrir de véritables ambitions de défi de titre cette saison, les résultats récents ont mis en évidence leurs lacunes et ont ramené d’anciens échecs à la surface. Principalement, les problèmes de créativité de Tottenham et les difficultés de Mourinho à motiver un groupe de joueurs qui ne possèdent pas la mentalité gagnante de ceux avec qui il a travaillé au début de sa carrière de manager, chargée de trophées.

Le premier problème devrait être simple à résoudre, mais il faut que le deuxième problème ait diminué dans la composition de Mourinho pour qu’il soit corrigé rapidement, et sans dommage à long terme, afin que les Spurs se remettent sur les rails. Fondamentalement, Mourinho a-t-il appris à être moins exigeant et impitoyable envers les joueurs sous-performants puisque ces traits ont conduit à la rupture de sa relation avec les joueurs de Chelsea et de Manchester United dans ses deux derniers emplois?

C’est une question qui aura bientôt une réponse car Mourinho n’acceptera pas longtemps les mêmes vieilles erreurs qui coûtent des points à son équipe. Ses commentaires d’après-match, lorsqu’il a blâmé ses joueurs, ne sont cependant pas un bon signe.

« C’est très décevant, c’est comme contre Liverpool où vous contrôlez des joueurs dangereux pendant 90 minutes et concédez sur coup franc », a déclaré Mourinho. « Défendre en profondeur, ce n’est pas l’intention. Ils savent ce que je leur ai demandé à la mi-temps, s’ils ne pouvaient pas faire mieux c’est parce qu’ils ne pouvaient pas faire mieux. » Je sais comment je prépare l’équipe, je sais tout ça et je ne veux pas en dire beaucoup plus. Nous n’avions ni l’ambition ni le désir d’en faire plus. «

La récession actuelle des Spurs a commencé par un match nul 1-1 à Crystal Palace il y a deux semaines, mais depuis qu’ils se sont rendus à Liverpool avec l’opportunité de marquer trois points d’avance en tête de la Premier League le 16 décembre, Tottenham en a perdu deux sur trois matchs et se retrouvent maintenant en cinquième. Plutôt que de donner le ton dans la course au titre, Mourinho et son équipe sont retombés dans le peloton.

Au Palace, un but à la 81e minute a refusé la victoire des Spurs, puis à Anfield, la tête de Roberto Firmino à la 90e minute a transformé un match nul 1-1 en une défaite 2-1. Dimanche à Molineux, c’est une tête à la 86e minute de Romain Saiss qui a annulé l’ouverture de la première minute de Tanguy Ndombele et obtenu un point mérité pour l’équipe locale.

Jose Mourinho a finalement épuisé son accueil presque partout où il était et au milieu d'une série de quatre matchs sans victoire, il doit montrer qu'il a grandi à partir de ces expériences passées.

Céder à des buts tardifs aussi pénibles sera une source d’irritation intense pour Mourinho, qui accorde une grande importance à la concentration et à l’organisation. Partout où il a réussi, ses principes de base ont toujours été ancrés dans la solidité défensive et les Spurs commencent à laisser échapper ce côté du jeu.

Contre les Wolves, tout comme contre Liverpool à Anfield, les Spurs se sont bien alignés et étaient rigides dans leur forme défensive. D’un point de vue tactique, ils étaient impressionnants. Mais la forme ne va pas plus loin dans la détermination du résultat d’un match et à Molineux, comme auparavant à Anfield, les Spurs étaient trop disposés à sacrifier la possession et à laisser l’adversaire dominer.

Et bien que les Spurs aient été défaits par l’incapacité de défendre un virage tardif dans les deux matchs, la fatigue mentale de devoir se concentrer sur une organisation défensive pendant de si longues périodes a peut-être contribué à ce que les défenseurs s’éteignent lorsque leur concentration était le plus nécessaire. Le blâme pour cela peut être porté à la porte de Mourinho, car sa réticence à jouer avec plus de flair garantit que les Spurs devront faire plus pour défendre qu’un challenger pour le titre.





Mourinho a sanctionné le départ du milieu offensif Christian Eriksen vers l’Inter Milan en janvier dernier – une décision que les Spurs n’avaient guère d’autre choix que d’autoriser en raison de la diminution du contrat du Danois – mais Eriksen n’a pas été remplacé. Dele Alli pourrait être utilisé comme force créatrice de Tottenham dans le troisième attaquant, mais l’ancien milieu de terrain anglais a été négligé à plusieurs reprises par Mourinho et semble se diriger vers la porte de sortie, tout comme Eriksen l’a fait il y a près d’un an. Peut-être que l’argent dépensé pour les salaires de Gareth Bale pendant son prêt d’une saison au Real Madrid aurait pu être mieux utilisé sur un n ° 10 pour remplacer Eriksen, mais cela ne s’est pas produit et Mourinho a façonné son équipe d’une manière différente.

Mais pour le moment, les joueurs qu’il utilise, en particulier loin de chez eux, ne créent pas assez pour Harry Kane et Son Heung-min et ne permettent pas non plus aux Spurs de garder le ballon et de commander la possession. L’inconvénient de cela a été vu chez Wolves, tout comme cela a été vu à Anfield et Selhurst Park ce mois-ci. L’approche de Mourinho invite à la pression et ses joueurs grincent sous elle.

C’est donc maintenant un gros test pour Mourinho. Il doit faire gagner à nouveau les Spurs, mais il doit aussi le faire sans se faire d’ennemis dans le vestiaire. Cela semble assez simple, mais l’histoire nous a montré où cela pouvait mal tourner avec Mourinho dans des circonstances comme celles-ci.