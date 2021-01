Si vous voulez que les jeunes adultes et les millénaires avertis des médias sociaux écoutent des nouvelles difficiles, diffusez le contenu avec une pincée d’humour, car cela les aidera à s’en souvenir et à le partager sur diverses plateformes numériques.

Une nouvelle recherche, publiée dans le Journal of Communication, suggère que l’humour peut aider à tenir les gens informés sur la politique.

L’équipe de l’Université de Pennsylvanie et de l’Ohio State University a constaté que, comparés aux clips d’information non humoristiques, les téléspectateurs sont non seulement plus susceptibles de partager des informations présentées avec humour, mais sont également plus susceptibles de se souvenir du contenu de ces segments.

«Pour que la démocratie fonctionne, il est vraiment important que les gens s’engagent dans l’actualité et la politique et soient informés des affaires publiques», déclare l’auteure principale Emily Falk, professeur de communication, de psychologie et de marketing à l’Université de Pennsylvanie. « Nous voulions tester si l’humour pouvait rendre les informations plus pertinentes sur le plan social, et donc motiver les gens à s’en souvenir et à les partager. »

Les chercheurs ont recruté de jeunes adultes (de 18 à 34 ans) pour regarder une variété de clips d’actualité, qu’ils ont conçu pour varier, de sorte que certains se terminent par des blagues et d’autres pas.

En plus de collecter des données sur l’activité cérébrale des participants à l’aide de la technologie IRMf, les chercheurs ont administré un test de mémoire pour déterminer la quantité d’informations que les participants ont retenues en regardant les clips. Les chercheurs ont également demandé aux participants de répondre à des questions sur la probabilité qu’ils seraient de partager les clips avec d’autres.

Les participants étaient plus susceptibles de se souvenir d’informations sur la politique et la politique gouvernementale lorsqu’elles étaient transmises de manière humoristique plutôt que non humoristique et étaient plus disposés à partager l’information en ligne. Les résultats ont montré que les clips de nouvelles humoristiques suscitaient une plus grande activité dans les régions du cerveau associées à la réflexion sur ce que les autres pensent et ressentent, ce qui met en évidence la nature sociale de la comédie.

«Les résultats montrent que l’humour stimule l’activité dans les régions du cerveau associées à l’engagement social, améliore la mémoire des faits politiques et augmente la tendance à partager des informations politiques avec les autres», déclare l’auteur principal Jason Coronel, professeur adjoint de communication à l’Ohio State.

Ceci est important car les médias basés sur le divertissement sont devenus une source importante d’actualités politiques, en particulier pour les jeunes adultes.

« Les résultats suggèrent que l’humour peut accroître les connaissances sur la politique », ont noté les auteurs.