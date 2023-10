L’actualité économique de Lubbock comprend des partenariats, des avant-premières, etc.

Bonjour lecteurs d’AJ !

Cela fait un moment, nous avons donc beaucoup de choses à couvrir.

Tout d’abord, cette semaine, nous avons annoncé des partenariats avec Pantex et Texas Tech, ainsi que des mises à jour de Pet Supplies Plus, Wag N’ Wash et TerraCycle. Le partenariat Pantex-Tech permettra aux étudiants et aux membres du corps professoral de soutenir des missions de sécurité nationale réelles et de contribuer à innover dans l’avenir de la technologie.

Avec Pet Supplies Plus-Wag N’ Wash-TerraCycle, le partenariat a ajouté des bacs de recyclage aux magasins. Ces bacs contiendront « des sacs de nourriture et de friandises en plastique flexibles vides pour animaux de compagnie éligibles », et TerraCycle nettoiera, triera et décomposera les articles en quelque chose à partir de matériaux recyclés.

Le premier article sur les statistiques des restaurants a également été créé ce week-end, informant les lecteurs du nombre de franchises/chaînes de restaurants qu’il y a à Lubbock. L’article détaille également quelle entreprise possédait le plus d’emplacements, quel type de franchise en possédait le plus et d’autres informations. C’était un projet intéressant et je suis ravi de le poursuivre dans les semaines à venir.

Bien entendu, nous arrivons aux derniers mois de 2023, ce qui nécessite de prévoir des articles liés aux vacances. Chez AJ, nous avons prévu des fonctionnalités incroyables, ainsi que tous les articles classiques que nous publions habituellement. Restez à l’écoute pour une édition de Thanksgiving bien remplie qui sera certainement un régal pour l’esprit.

Comme toujours, merci d’avoir lu et soutenu l’AJ.