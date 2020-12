La chanteuse Neha Kakkar et son mari Rohanpreet Singh ont annoncé vendredi leur grossesse sur les réseaux sociaux. Les deux se sont mariés en octobre de cette année et, selon leur annonce, seront bientôt parents. Neha a partagé un cliché adorable avec Rohanpreet et a écrit: « Khyaal Rakhya Kar. » On la voit bercer ce qui semble être une bosse de bébé pendant que Rohanpreet la serre par derrière.

Les deux doivent être sur le nuage neuf alors qu’ils attendent l’arrivée de leur nouveau membre de la famille. Cependant, comme c’est la règle des médias sociaux, leur décision personnelle et leur bonheur ont été mis en évidence par le public afin que chacun puisse émettre une opinion et un jugement.

Avec la grossesse de Neha, tout le monde est déconcerté par « pourquoi si tôt? ».

Maintenant, nous savons tous que l’idée de la société d’une femme dans un étrange, un livre de règles que personne ne sait qui avait écrit; il n’y a pas non plus d’explication logique pour expliquer pourquoi ces règles doivent être suivies. Et quand il s’agit d’un enfant, les questions peuvent aller de « Pourquoi si tôt? » à « Pourquoi si tard? »

Apparemment, le moment où une femme doit accoucher fait également partie de ce mystérieux livre de règles.

Deux choses sont importantes à noter ici: Premièrement, c’est la vie de Neha Kakkar et sa décision. Son corps, son choix. Sonne une cloche? Deuxièmement, ce n’est l’affaire de personne d’autre que du couple. Ainsi, les commentaires jugés et désagréables devraient rester avec eux.

Jetez un œil aux tweets publiés sous le hashtag Neha Kakkar sur Twitter:

Celui-ci est clairement surpris que Neha soit enceinte deux mois seulement après son mariage. Mais tomber enceinte est une question de 72 heures.

Les blagues et les mèmes sont un déjà vu de ce qui s’est passé quand Anushka Sharma et Virat Kohli ont annoncé leur nouvelle de grossesse ou quand la petite amie de Hardik Pandya était enceinte. Les couples annonçant une grossesse et Twitterati se piquent le nez pour faire un commentaire non sollicité.

LIRE: Des mèmes de bébé pandémiques envahissent les médias sociaux alors qu’Anushka et Virat annoncent une grossesse