L’actualité de Donald Trump : va-t-il aller en prison ?

Donald Trump a maintenant ajouté une troisième affaire pénale à sa liste de problèmes juridiques sans cesse croissants – cette fois pour ses prétendus efforts pour annuler les élections de 2020 et l’attaque qui a suivi le 6 janvier contre le Capitole américain.

L’ancien président a été inculpé par un grand jury à Washington DC le 1er août pour quatre chefs d’accusation de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, de complot contre les droits et d’entrave et de tentative d’entrave à une procédure officielle.

L’acte d’accusation est intervenu après une enquête de l’avocat spécial Jack Smith, dont le bureau dirige également l’enquête criminelle sur le traitement par M. Trump de documents classifiés à la sortie de la Maison Blanche.

M. Trump s’est rendu aux autorités de Washington DC le 3 août pour être arrêté avant de comparaître pour sa mise en accusation.

Dans la salle d’audience, M. Trump et son ennemi juré, M. Smith, se regardèrent tandis que l’ancien président plaidait non coupable de toutes les accusations.

Une déclaration de la campagne de M. Trump a qualifié le dernier acte d’accusation de « honteux » et de « ciblage politique ».

« L’anarchie de ces persécutions du président Trump et de ses partisans rappelle l’Allemagne nazie des années 1930, l’ex-Union soviétique et d’autres régimes autoritaires et dictatoriaux.

« Le président Trump a toujours suivi la loi et la Constitution avec les conseils de nombreux avocats très accomplis », indique le communiqué de la campagne de M. Trump.

A quelles charges fait-il face ?

L’acte d’accusation dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020 accuse M. Trump de quatre chefs d’accusation : complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue d’entraver une procédure officielle, complot contre les droits et obstruction et tentative d’entrave à une procédure officielle.

Il s’agit de la deuxième série d’accusations fédérales déposées contre M. Trump et du troisième acte d’accusation qu’il a reçu cette année jusqu’à présent, ajoutant à la pression juridique exercée contre lui alors qu’il cherche à remporter l’investiture du Parti républicain à la primaire l’année prochaine.

Il s’agit également de la première affaire pénale concernant ses actions présumées alors qu’il dirigeait le pays.

L’ancien président Donald Trump s’approche pour parler aux journalistes avant de monter à bord de son avion à l’aéroport Ronald Reagan de Washington après sa mise en accusation (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le premier acte d’accusation fédéral contre l’ex-président a eu lieu le 8 juin, lorsqu’un grand jury dans l’enquête de M. Smith a inculpé M. Trump et son coaccusé Walt Nauta de 37 chefs d’accusation liés à la prétendue rétention illégale d’informations sur la défense nationale et à l’entrave à la justice. .

Ces accusations découlent d’une affaire qui a débuté au début de l’année dernière après que des responsables de la National Archives and Records Administration (NARA) ont découvert plus de 100 documents classifiés dans des boîtes récupérées dans la résidence de M. Trump à Palm Beach, en Floride.

Cela est venu après sa première inculpation pénale en mars sur des accusations d’État à New York.

Dans cette affaire, il a comparu devant un tribunal de Manhattan pour faire face à des accusations criminelles à la suite de l’enquête du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, sur les paiements silencieux menant à l’élection présidentielle de 2016.

Après les deux premières mises en accusation, il est retourné dans ses propriétés pour faire des remarques à des foules de partisans pour se présenter comme une victime de persécution politique, accusant sans fondement ses rivaux politiques d’interférer avec ses chances de remporter l’élection à la présidence en 2024.

Dans les trois cas, M. Trump a plaidé non coupable.

Sur cette photo fournie par le ministère américain de la Justice, des piles de boîtes peuvent être observées dans la salle de bal White and Gold du domaine Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump à Palm Beach, en Floride. (Getty Images)

Mais ces affaires ne sont pas nécessairement les dernières, car les procureurs géorgiens semblent également sur le point de porter des accusations.

Une enquête de plusieurs années à Atlanta a sondé ses tentatives de rejeter les résultats de cette élection dans l’État de Géorgie. Cette enquête du grand jury de Géorgie devrait également entraîner des accusations contre l’ex-président et d’autres personnes sur son orbite en août ou début septembre.

Alors ira-t-il en prison ?

Avec sa liste croissante d’affaires criminelles, les spéculations se multiplient quant à savoir si M. Trump risquera une peine de prison.

S’ils sont reconnus coupables, les procureurs et les juges fédéraux et étatiques pourraient avoir à décider d’emprisonner un candidat à la présidentielle – ou même le vainqueur potentiel de la course de 2024.

À la suite du premier acte d’accusation fédéral, des experts ont déclaré que le ministère de la Justice tenterait probablement de faire incarcérer M. Trump s’il était reconnu coupable.

Chaque accusation dans cette affaire – l’affaire des documents classifiés – est passible d’une peine maximale allant de cinq à 20 ans. Une peine potentielle, en cas de condamnation, pourrait inclure des décennies de prison.

L’avocat de la sécurité nationale et professeur de droit à l’Université George Washington, Kel McClanahan, a déclaré que le département « voudrait probablement aller en prison » dans le cas de M. Trump, selon Initié.

M. McClanahan a déclaré que les preuves contenues dans l’acte d’accusation visent à montrer que M. Trump « est un chef de file qui a sciemment enfreint la loi, mis en danger la sécurité nationale, mis en danger la sécurité des armes nucléaires, [and] mettre en danger la sécurité nationale d’autres pays ».

L’ancien président américain Donald Trump salue de son véhicule après sa comparution au palais de justice fédéral américain Wilkie D. Ferguson Jr., à Miami, en Floride, le 13 juin 2023 (AFP via Getty Images)

Le consensus parmi la plupart des experts juridiques commentant l’acte d’accusation semble être que M. Trump est en grave danger juridique.

Une ancienne avocate adjointe des États-Unis dans le district sud de New York, Sarah Krissoff, a déclaré que « dans la mesure où il y a une condamnation ici, le ministère de la Justice va vouloir demander une vraie peine » en raison de la « nature de la conduite, combien de temps cela a duré, son implication, l’implication d’autres personnes, travaillant prétendument sous la direction de Trump ».

Elle a noté que si M. Trump est reconnu coupable, la peine dépendra du juge, qui semble être Aileen Cannon, nommée par Trump, au tribunal de district du district sud de la Floride.

Pendant ce temps, M. Trump pourrait envisager un maximum de cinq à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations du 6 janvier.

Il a plaidé non coupable dans les trois affaires. La prochaine audience de M. Trump dans le cadre de l’enquête du 6 janvier aura lieu le 28 août.