L’actualité de Donald Trump : la photo de l’ex-président publiée

La photo de l’ancien président américain Donald Trump a été publiée après qu’il s’est rendu aux autorités géorgiennes pour avoir participé à un complot visant à renverser les élections de 2020.

La reddition de Trump intervient après celle de son avocat et confident Rudy Giuliani, qui s’est rendu mercredi.

Trump a été inculpé la semaine dernière avec Giuliani et 17 autres personnes. Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’ils avaient participé à un vaste complot visant à renverser la volonté des électeurs après la défaite du président républicain face au démocrate Joe Biden en novembre 2020.

L’ancien président fait face à 13 chefs d’accusation dans l’affaire de Géorgie, y compris le racket, qui est généralement utilisé pour cibler le crime organisé, pour avoir fait pression sur les responsables de l’État pour qu’ils annulent sa défaite électorale et pour avoir constitué une liste d’électeurs illégitimes pour saper la certification officielle par le Congrès de la candidature de Biden pour 2020. la victoire.

Trump fait également face à deux séries d’accusations fédérales portées par le conseiller spécial Jack Smith : une affaire à Washington impliquant une ingérence électorale et une à Miami impliquant des documents classifiés qu’il a conservés après avoir quitté ses fonctions en 2021. Il fait face à 91 chefs d’accusation au total.

Trump a accepté de verser une caution de 200 000 dollars et a accepté des conditions de libération sous caution qui l’empêcheraient de menacer des témoins ou ses coaccusés dans l’affaire de Géorgie.

Au moment de sa reddition, Trump pesait 215 livres et mesurait six pieds trois pouces, avec « des cheveux fraise ou blonds » et des yeux bleus, selon les registres de la prison du comté de Fulton.

Peu de temps après que la photo ait été partagée publiquement, la campagne Trump a commencé à vendre en ligne des T-shirts portant la photo et les mots « NEVER SURRENDER » pour 34 $ US.



Avec des fichiers de CNN et de The Associated Press