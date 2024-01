L’actualité de Donald Trump aujourd’hui : Trump pourrait témoigner dans l’affaire E Jean Carroll lundi

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a mis en garde contre la perspective que les élections de novembre deviennent une revanche de la compétition de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden. demander : “Voulons-nous vraiment avoir deux octogénaires candidats à la présidence alors que nous avons un pays en désarroi et un monde en feu ?”

S’exprimant lors d’un événement public de CNN au New England College de Henniker, dans le New Hampshire, avant les primaires de l’État de mardi prochain, Mme Haley a déclaré à l’animateur Jake Tapper que le favori du GOP et le président étaient tellement « distraits par leurs propres enquêtes et leurs propres griefs ». » qu’une nouvelle compétition entre eux ne serait pas dans le meilleur intérêt du pays.