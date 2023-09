L’actualité de Donald Trump aujourd’hui : l’ex-assistante Molly Michael affirme qu’il a écrit des « listes de choses à faire » sur des documents classifiés

« Très riche, très célèbre et très puissant » : comment Bernard Tapie est devenu le premier magnat de France – et s’est retrouvé en prison

Si vous avez grandi en France, Bernard Tapie fait partie de ces personnes dont vous avez toujours entendu parler, sans pouvoir vous rappeler quand vous en avez entendu parler pour la première fois, ni pourquoi elles sont actuellement célèbres. Dans le cas de Tapie, la réponse a varié au fil des années : parfois, il était célèbre pour sa carrière d’homme d’affaires ; à d’autres, pour sa carrière dans le monde du sport. Il y avait aussi des scandales politiques, du show business et juridiques, selon le moment où vous le demandiez. Une seule constante demeure : de son ascension vers la gloire dans les années 1980 jusqu’à sa mort en 2021, Tapie était notoire.

Un nouveau Netflix La série dramatise 30 ans de sa vie, retraçant ses humbles débuts, ses premiers succès pas si humbles et la plus grande controverse juridique de sa vie : pour avoir truqué un match de football en faveur de Olympique de Marseille, l’équipe de football de Marseille, dont il était alors propriétaire. En France, le spectacle s’appelle simplement Tapie– un nom connu de pratiquement tout le monde. Aux États-Unis, il s’intitule Acte de classeun jeu de mots apparent pour saluer à la fois le destin exceptionnel de Tapie et son statut de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait un «transfuge de classe» – quelqu’un qui passe d’un milieu social à un autre.

L’émission, composée de sept épisodes, est un examen fascinant non seulement de l’homme lui-même, mais aussi du pays qui a permis son ascension. Il revient sur les hommes adulés des années 1980 et se demande : à quel prix les avons-nous créés ? Et que sommes-nous censés en faire maintenant ?

« De la même manière qu’il y avait Trump aux Etats-Unis, Berlusconi en Italie, il y avait Tapie en France », raconte Tristan Séguéla, qui a réalisé et co-écrit la série. L’indépendant lors d’un appel vidéo. « Les années 1980 avaient une mythologie forte autour de ces personnages qui pouvaient tout incarner, et qui étaient à la fois très riches, très célèbres et très puissants. »

En savoir plus: