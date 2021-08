L’actrice Yashika Annand pleure la mort de son meilleur ami Pavani et déclare « Je serai pour toujours coupable d’être en vie » | Nouvelles régionales

New Delhi: l’acteur et ancien concurrent de la saison 2 de Bigg Boss Tamil Yashika Aannand, qui a récemment eu un grave accident, a pleuré la mort de sa meilleure amie Pavani, décédée sur le coup alors qu’elle voyageait en voiture avec 3 autres amis dans la nuit de 25 juillet.

Partageant la publication sur son Instagram, elle a écrit : « Je ne peux vraiment pas exprimer ce que je vis en ce moment ! Je me sentirai toujours coupable d’être en vie !! Je ne sais pas si je dois remercier Dieu de m’avoir sauvé de l’accident tragique ou blâmer Dieu toute ma vie de m’avoir enlevé mon meilleur ami. Pavani me manque vraiment. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner !! Je suis vraiment désolé, j’ai mis votre famille dans une situation tellement horrible. Sache juste que tu me manques à chaque seconde et que je suis toujours coupable d’être en vie. J’espère que votre âme repose en paix, je vous prie de revenir vers moi !! J’espère qu’un jour ta famille me pardonnera ! Je chérirai pour toujours notre patte de souvenirs !.”

Dans le même post, elle a poursuivi: « Je ne fêterai pas mon anniversaire et je demande à tous mes fans de ne pas fêter mon anniversaire également ! Merci de prier pour sa famille. Dieu leur donne plus de force. La plus grosse perte de ma vie. S’il te plaît, pardonne-moi un jour. Tu me manques (sic).

Partageant une photo de sa meilleure amie, elle a écrit : « De ma vie, je n’ai jamais pensé que je serais la raison pour laquelle tu ne serais pas avec nous aujourd’hui ! RIP mon bel ange. Je t’aime abondamment (sic).

Yashika a également donné à ses fans sa mise à jour sur la santé et a exhorté tout le monde à ne pas célébrer son anniversaire qui est le 4 août.

Pour les non avertis, Yashika et ses amis voyageaient en voiture lorsque son véhicule est tombé dans une fosse en bord de route sur la East Coast Road près de Chennai le 25 juillet. Tel que cité par The Times of India, l’incident s’est produit à Sulerikadu près de Mamallapuram vers 23h50. , et sa meilleure amie Pavani est décédée sur le coup.

Les habitants ont fait de leur mieux pour sauver les trois autres membres de la voiture. Ils ont rapidement été transportés à l’hôpital voisin pour un traitement approprié car ils souffraient de blessures graves.

La police a déclaré que Yashika et ses autres amis avaient loué une chambre à Mamallapuram pour y passer le week-end.

Dès que la nouvelle de l’accident de Yashika a été rendue publique, les vœux de prompt rétablissement continuent d’affluer pour l’actrice.

Yashika est devenu célèbre avec des films comme — Zombie, NOTA, Kazhugu 2, Mokuthi Amman entre autres.