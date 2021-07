L’actrice Yashika Aannad grièvement blessée dans un accident de voiture, la co-vedette SJ Suryah lui souhaite un prompt rétablissement | Nouvelles régionales

New Delhi: l’acteur et ancien concurrent de la saison 2 de Bigg Boss Tamil, Yashika Aannand, a été grièvement blessé alors qu’elle voyageait dans une voiture avec des amis et son véhicule est tombé dans une fosse en bord de route sur la East Coast Road près de Chennai samedi soir. Tel que cité par The Times of India, l’incident s’est produit à Sulerikadu près de Mamallapuram vers 23h50, et son amie Vallichetti Bhavani est décédée sur le coup.

Outre Yashika, il y avait trois autres amis qui voyageaient également avec elle. Pendant que Bhavani succombait à la mort, les habitants ont fait de leur mieux pour sauver les trois autres membres de la voiture. Ils ont rapidement été transportés à l’hôpital voisin pour un traitement approprié car ils souffraient de blessures graves.

Pendant ce temps, selon les rapports de TOI, la police a envoyé le corps de Bhavani pour une autopsie à l’hôpital gouvernemental de Chengalpet.

La police a déclaré que Yashika et ses autres amis avaient loué une chambre à Mamallapuram pour y passer le week-end.

Dès que la nouvelle de l’accident de Yashika a été rendue publique, les vœux de prompt rétablissement continuent d’affluer pour l’actrice.

Sa co-star SJ Suryah s’est adressée à Twitter pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Le duo a travaillé dans un film tamoul intitulé Kadamaiyai Sei.

Partageant des photos avec Yashika, SJ Suryah a écrit: « Amis, vous connaissez tous @iamyashikaan et une belle fille. Mais nous savons qu’elle est aussi une interprète géniale KADAMAIYAI SEI sera le bon début de son parcours en tant qu’interprète .. guérissez bientôt yashika pour sois là où tu dois être des prières. »

Amis, vous savez tous@iamyashikaanandune belle fille à la recherche…. Mais nous savons qu’elle est aussi une interprète géniale… KADAMAIYAI SEI sera le bon début de son voyage en tant qu’interprète… .. guéris bientôt yashika pour être là où tu dois être… prières sj suryah pic.twitter.com/33qKMJJJjt – SJ Suryah (@iam_SJSuryah) 25 juillet 2021

Yashika est devenu célèbre avec des films comme — Zombie, NOTA, Kazhugu 2, Mokuthi Amman entre autres.