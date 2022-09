L’actrice ‘Wicked’ Megan Hilty brise le silence sur l’accident d’avion mortel des membres de la famille: ‘Vraiment pas de mots’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice Megan Hilty a parlé de la mort tragique de sa sœur enceinte, de son beau-frère et de son neveu dans un accident d’hydravion le week-end de la fête du Travail.

“Dimanche après-midi, un petit hydravion s’est écrasé sur Puget Sound, au large de l’île de Whidbey. Ma sœur bien-aimée Lauren, mon beau-frère Ross et mon petit neveu Remy étaient dans cet avion”, a écrit l’actrice dans un long post sur Instagram. .

“Pour rendre cette nouvelle encore plus dévastatrice, ma sœur était enceinte de huit mois et nous nous attendions à accueillir le petit garçon Luca dans le monde le mois prochain”, a ajouté Hilty.

Alors que Hilty a déclaré que la “dernière chose” qu’elle voulait faire était de reconnaître la tragédie, l’actrice a déclaré qu’elle estimait que c’était nécessaire en raison des informations inexactes des médias.

“Il a été porté à mon attention que plusieurs organes de presse ont mal interprété mon doux neveu et certains n’ont même pas mentionné le bébé Luca”, a écrit Hilty. “Lauren et Ross ont laissé ma nièce que nous portons tous dans nos cœurs. Heureusement, elle n’était pas dans l’avion…”

“Il est important que ces détails soient corrigés pour honorer respectueusement tous ceux que nous avons perdus et les êtres chers qu’ils ont laissés derrière eux”, a ajouté Hilty.

L’actrice a conclu le message en remerciant ses partisans pour leur “effusion d’amour et de soutien” à la suite de l’accident dévastateur.

Hilty est surtout connue pour son rôle de Glinda la bonne sorcière dans “Wicked”, dans lequel elle a joué à Broadway de 2005 à 2006 avant de jouer le rôle dans différents théâtres. L’interprète a également remporté une nomination aux Tony Awards pour sa performance en tant que Brooke Ashton dans “Noises Off”.

L’accident d’hydravion s’est produit près de Whidbey Island dans le Puget Sound, à mi-chemin entre sa destination et ses points de décollage. 10 personnes au total ont été tuées.

L’avion qui s’est écrasé a été identifié comme un avion à hélice monomoteur de Havilland DHC-3 Otter, selon le National Transportation Safety Board. L’avion était exploité par Friday Harbor Seaplanes, une organisation qui se dit « navrée » par l’accident.

“Nous ne connaissons pas encore de détails concernant la cause de l’accident”, indique un communiqué de la société. “Nous travaillons avec la FAA, le NTSB et la Garde côtière. Nous avons été en communication avec les familles. Nous prions pour les familles impliquées, y compris notre pilote et sa famille.”

Les autorités enquêtent toujours sur la cause de l’accident.