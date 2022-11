L’actrice voulait nommer sa fille CELA, la vidéo de retour devient virale

Dimanche, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont devenus les fiers parents d’une petite fille. Après la livraison, Alia s’est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans et ses abonnés. Alia a partagé un croquis d’une famille de trois lions. La création avait également des mots écrits par Alia, “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies – notre bébé est là … et quelle fille magique elle est (emoji coeur).”

Elle a ajouté : “Nous débordons officiellement d’amour — des PARENTS bénis et obsédés !!! J’adore, j’adore, j’adore Alia et Ranbir.” Peu de temps après qu’Alia a annoncé la naissance de son enfant, une vieille vidéo d’elle parlant de nommer sa fille devient virale.





La vidéo date d’il y a presque 3 ans, quand Alia faisait la promotion de son film Gully Boy avec Ranveer Singh. Lors des promotions, les deux acteurs ont visité les plateaux d’une émission de télé-réalité de danse.

Tout en interagissant avec un concurrent, Alia a demandé au jeune garçon d’épeler son nom. Bien que le garçon ne puisse pas épeler correctement le nom d’Alia, sa version de son nom impressionne Alia.

Alia a même dit qu’elle nommerait sa fille ainsi. Le jeune garçon avait orthographié Alia comme Almaa. Réagissant à cela, Alia lui a dit: “Almaa bahut hi sundar naam hai, main apni beti ka naam Alma rakhungi (Alma est un très beau nom, je nommerai ma fille Almaa).”

Regardez la vidéo ici.







Pendant ce temps, Alia a été emmenée à l’hôpital et au centre de recherche de la Fondation HN Reliance à Girgaon à Mumbai vers 7h30 dimanche. Elle a accouché vers midi, avec Ranbir et sa belle-mère Neetu Kapoor, et sa mère Soni Razdan attendant dehors.

Alia et Ranbir ont annoncé leur grossesse en juin de cette année. Le couple Brahmastra s’est marié le 14 avril 2022, après plusieurs années de fréquentation.