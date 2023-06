L’actrice vétéran Sulochana Latkar décède à 94 ans à Mumbai

La célèbre actrice Sulochana Latkar est décédée dimanche des suites d’une maladie prolongée dans un hôpital ici, a confirmé son petit-fils Parag Ajgavkar. Elle avait 94 ans.

Mme Latkar, actrice bien connue du cinéma marathi et hindi, a commencé sa carrière dans les années 1940 et a joué dans plus de 250 films.

L’acteur a été admis à l’hôpital Shushrusha de Dadar le 8 mai.

« Elle est décédée vers 18h30 à l’hôpital en raison d’une maladie prolongée. Elle avait une infection des voies respiratoires pour laquelle elle a été admise le 8 mai », a déclaré Parag à PTI.

Certains de ses films notables sont « Sasurvas », « Vahinichya Bangdya » et « Dhakti Jau » en marathi et « Aaye Din Bahar Ke », « Gora Aur Kala », « Devar », « Talaash », et « Azad », en hindi.

À Bollywood, l’acteur a largement joué la mère à l’écran pour diriger des stars des années 1960, 1970 et 1980, notamment Sunil Dutt, Dev Anand, Rajesh Khanna, Dilip Kumar et Amitabh Bachchan.

Elle a figuré dans des succès à succès en hindi tels que « Heera », « Reshma Aur Shera », « Jaani Dushman », « Jab Pyar Kisise Hota Hai », « Jhonny Mera Naam », « Kati Patang », Mere Jeevan Saathi », « Prem Nagar », et « Bhola Bhala ».

Dans son message de condoléances, la chef du Parti du Congrès nationaliste, Sharad Pawar, a déclaré qu’à sa mort, l’industrie cinématographique avait perdu une artiste qui respirait la force et l’innocence.

Elle s’est taillée une place avec son interprétation de divers personnages du cinéma hindi et marathi au cours d’une carrière de plus de six décennies, a déclaré Pawar.

Plus d’informations ाचे वृत्त अतिशय दुःखदायक आहे. Plus d’informations कौशल्याने रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. Plus d’informations Plus, plus et plus ोट्यवधी रसिकांच्या मनात घर… pic.twitter.com/NynZCAMJrB — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) 4 juin 2023

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a déclaré que l’industrie cinématographique avait perdu une figure maternelle, ajoutant qu’elle avait de bonnes relations avec les familles des industries cinématographiques hindi et marathi.

L’industrie cinématographique a perdu un artiste à feuilles persistantes, a déclaré l’adjoint CM Devendra Fadnavis.

Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations ्वाला आज महाराष्ट्र मुकला आहे.

मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि… pic.twitter.com/1PGA6UHLaY – Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) 4 juin 2023

La mort de Sulochana didi a marqué la fin d’une ère glorieuse du cinéma marathi et hindi, a déclaré le chef du NCP, Ajit Pawar.

Mme Latkar a été honorée avec Padma Shri en 1999. Elle laisse dans le deuil sa fille Kanchan Ghanekar.

Ses derniers rites auront lieu demain à 17 heures au crématorium du parc Shivaji à Dadar.