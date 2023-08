L’actrice vétéran Jaya Prada condamnée à six mois de prison dans une ancienne affaire [Full Report]

L’actrice Ghar Ghar Ki Kahani Jaya Prada a fait la une des journaux. C’est parce que l’actrice vétéran a été condamnée à six mois de prison dans une vieille affaire. Selon les informations, elle a été reconnue coupable de non-paiement des cotisations des travailleurs de son théâtre au Tamil Nadu. Elle a été accusée de ne pas avoir payé le montant ESI sur les salaires des travailleurs. En dehors d’elle, les partenaires commerciaux Ram Kumar et Raja Babu ont également été reconnus coupables et condamnés à une peine de prison. Jaya Prada a également été accusée d’une amende de Rs 5000 dans cette affaire.

Tout sur l’affaire

Selon un rapport du Times Now, Jaya Prada, Ram Kumar et Raja Babu possédaient un théâtre à Chennai. Cependant, en raison de pertes insupportables, le théâtre a dû fermer. Plus tard, les travailleurs du théâtre ont déposé une plainte contre Jaya Prada, Ram Kumar et Raja Babu les accusant de non-paiement de l’argent ESI qui a été déduit de leurs salaires. L’affaire a été déposée par la société d’assurance du gouvernement du travail devant le tribunal de première instance d’Egmore à Chennai. Apparemment, l’actrice a également tenté de demander le rejet de l’affaire. Elle a déposé un recours devant le tribunal pour rejeter l’affaire en acceptant de payer les cotisations au personnel du théâtre. Cependant, le tribunal a rejeté son appel et a plutôt prononcé le verdict contre elle. Elle a maintenant été condamnée à six mois de prison et devrait payer une amende de Rs 5000. Quelle sera sa prochaine étape, reste à révéler.

Filmographie de Jaya Prada

Jaya Prada fait partie des noms les plus populaires de l’industrie cinématographique. L’actrice a travaillé dans plus de 300 films au cours de sa carrière. Elle a fait partie de films comme Kaamchor, Tohfa, Sharaabi, Maqsad, Sanjog, Aakhree Raasta, Elaan-E-Jung, Aaj Ka Arjun, Jeevan Yudh, Lav Kush, Dhartuputra, Thanedaar, Maa et bien d’autres. Elle a également travaillé dans de nombreux films du sud de l’Inde. Elle a travaillé dans des films Kannada et Telugu. Elle a également animé et jugé des émissions de télévision. Son dernier film était Suvarna Sundari qui était un film Telugu. L’actrice est maintenant devenue une politicienne.