L’actrice vétéran Abhinaya Sharade Jayanthi décède à 76 ans, réagit BS Yediyurappa | Nouvelles régionales

Bangalore : L’éminente actrice de cinéma multilingue Abhinaya Sharade Jayanthi, qui avait joué dans plus de 500 films au cours de ses près de cinq décennies de carrière dans la ville des guirlandes, est décédée lundi, ont indiqué des sources familiales.

L’homme de 76 ans, qui a joué dans des films en cinq langues, souffrait de maladies liées à l’âge et suivait un traitement depuis un certain temps, ont-ils ajouté.

Condoléant sa mort, le ministre en chef BS Yediyurappa a tweeté : « Je suis profondément attristé par la nouvelle de la disparition de l’artiste vétéran de renom, Jayanthi. Sa contribution à l’industrie cinématographique est immense et sa disparition a causé une perte irréparable à l’industrie cinématographique de Kannada. Je prie Dieu de bénir son âme et de donner aux membres de sa famille et à ses admirateurs le pouvoir de supporter la perte. »

Née Kamala Kumari d’un professeur d’anglais Balasubramanyam et Santhanalakshmi en janvier 1945 à Ballari, Jayanthi a fait ses débuts avec ‘Jenu Goodu’, qui a été un succès commercial.

Elle a ensuite joué dans ‘Chandavalliya Thota’ face à l’idole de la matinée Kannada, le Dr Rajkumar, qui a été un grand succès.

Depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière.

Elle a été associée à Rajkumar dans plus de 40 films, dont la plupart ont connu un grand succès.

Jayanthi a également joué dans des films en kannada, tamoul, télougou, malayalam et hindi.

Elle a laissé une marque indélébile dans l’industrie cinématographique télougou et avait joué avec l’acteur emblématique télougou, NT Rama Rao, qui est devenu plus tard le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, et a donné de nombreux films à succès dont ‘Jagadeka Veeruni Katha’, ‘Kula Gauravam’, ‘Kondaveeti Simham’ et ‘Justice Choudhari’.

Au cours de son passage dans les films tamouls, elle a joué avec les acteurs légendaires Gemini Ganeshan, MG Ramachandran, Muthuraman et Jaishankar et a donné de nombreux succès tels que « Padagoti », « Mugaraasi », « Kanna Nalama », « Punnagai », « Velli Vizha » et ‘Iru Kodugal’.

En hindi, elle avait joué dans des films dont « Lal Lal Bangla » (1966), « Teen Bahuraniyan » (1968), Gunda (1970) et « Tumse Achha Kaun Hai » (1969).

Elle a remporté sept fois les prix Kannada Filmfare et deux fois les Filmfare Awards (Sud).