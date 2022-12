L’actrice Veena Kapoor dit : « Je suis en vie » ; dépose le FIR contre ceux qui répandent que son fils l’a assassinée

Les célébrités ne sont pas opposées aux canulars de mort. De nombreuses célébrités en ont été victimes. La récente est l’actrice vétéran Veena Kapoor. Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films de Bollywood. Récemment, des rumeurs ont couru selon lesquelles elle n’était plus. Non seulement cela, il a été rapporté qu’elle avait été assassinée par son propre fils. Cela a envoyé des ondes de choc dans toute l’industrie. Cependant, ces rapports ne sont pas vrais. Veena Kapoor est vivante et elle a déposé une plainte au poste de police de Dindoshi contre ceux qui ont répandu les rumeurs horribles.

L’actrice de télévision Veena Kapoor dit qu’elle est vivante

Dans une vidéo publiée par ANI, Veena Kapoor peut être vue avec son fils déclarant qu’elle est vivante. Elle dit qu’une autre Veena Kapoor a été assassinée et c’est pourquoi la confusion. Elle reste aussi avec son fils et donc tout le monde y croyait. Veena Kapoor a déclaré que tous ses fans et sympathisants ne devraient pas croire aux rumeurs. Son fils mentionne qu’il est devenu insensible lorsque ces rumeurs sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il a ensuite également déclaré que la police de Mumbai leur avait pleinement coopéré lors du dépôt du FIR. Veena Kapoor déclare que de telles rumeurs entravent la paix mentale.

Regardez la vidéo de Veena Kapoor ci-dessous :

#REGARDEZ | “Si je ne porte pas plainte maintenant, cela continuera à se produire avec d’autres. C’est du harcèlement moral…”. L’actrice Veena Kapoor arrive au poste de police pour déposer un FIR contre ceux qui ont répandu des rumeurs sur son meurtre par son propre fils. pic.twitter.com/AcBeSo1rwM ANI (@ANI) 15 décembre 2022

Il est plus qu’horrifiant que de telles rumeurs se répandent. Veena Kapoor a fait partie de nombreuses émissions emblématiques comme Ajooni, Bandhan Pheron Ke, Meri Bhabhi et Dal: The Gang. Apparemment, une autre dame nommée Veena Kapoor a été tuée par son fils à cause d’un litige immobilier. Il voulait que la propriété valait Rs 15 crore, dit le rapport. L’horrible incident a eu lieu à Juhu.