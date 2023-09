L’actrice Udaariyan Isha Malviya participera-t-elle à Bigg Boss 17 organisé par Salman Khan ? Voici ce que nous savons

Selon la source la plus proche d’Isha, l’actrice a confirmé sa participation à Bigg Boss 17.

L’actrice Isha Malviya, connue pour sa performance dans Udaariyaan, sera bientôt vue dans la prochaine émission de téléréalité, Bigg Boss 17. Des sources proches d’Isha ont confirmé que l’actrice serait l’une des candidates à l’émission animée par Salman Khan. .

Isha a également laissé entendre qu’elle participerait à l’émission de téléréalité. Alors que la célébration festive de Ganesh Chaturthi touche à sa fin, Isha a dit au revoir à son idole du Seigneur Ganesha et a prié pour obtenir de la force et du soutien pour le voyage à venir. Sur son histoire Instagram, Isha a partagé une photo de son pandal Ganesh interne, avec l’idole. Partageant la photo, Isha a écrit : « Bappa.. aapne humesha meri Raksha ki hai aur mujhe support kiya hai.. mujhe aage aane wali Journey ke lie aapki sabse zyada zarurat hai.. toh aise hi mera dhyan rakhna..Mujhe protège karna. .mujhpe apni bénédictions banaye rakhna aur agle saal jaldi aana..Ganpati Bappa Morya! »

Voici l’histoire

La semaine dernière, Colors a publié les promos de Bigg Boss 17 et confirmé le thème des jodis. Dans la nouvelle promo, Salman Khan, déguisé en chanteur Qawali, a raconté le thème du spectacle. Dans la narration, il est accompagné du showrunner Bigg Boss lui-même. Bigg Boss et Salman ont confirmé que la saison comportera des jodis (duos).

Dans la promo, Salman Khan dit : « Kya batao Bigg Boss ke dil ka hall. Kone-kone mein hai dilwalo ke liye luxueux mahul. » Bigg Boss le rejoint et dit: « Dunga unhe ek minar, kuch honge simple mehmaan préféré. » Salman poursuit : « Lekin usse phele, Bigg Boss lenge Ishq ke kade imtihaan aur manchanege bawaal. » Enfin, Bigg Boss dit : « Ouais, jeu nahi hoga sabke liye pareil. » La 17e saison de Bigg Boss sera diffusée sur Colors à partir du 15 octobre.