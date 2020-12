La loi, connue sous le nom de section 112, a longtemps été critiquée pour sa dureté et les conditions dans lesquelles toute personne peut déposer une plainte, ce qui lui permet d’être utilisée à des fins politiques partisanes. Son utilisation contre Inthira semblait sans précédent car elle n’était pas directement liée par des commentaires sur la monarchie. Pendant des mois, elle a aidé à fournir de la nourriture, des vêtements de protection et d’autres équipements pour les rassemblements de protestation qui ont attiré des milliers de personnes.

L’accusation d’Inthira « crée un précédent profondément troublant », a déclaré Sunai Phasuk, un enquêteur de Human Rights Watch, basé à New York, ajoutant qu’il apparaît désormais comme une complicité dans toutes les actions que les autorités thaïlandaises jugent offensantes pour la monarchie, être punissable. « Alors maintenant, le filet est jeté très large, beaucoup plus large que jamais », a-t-il déclaré.

Le mouvement de protestation a eu trois exigences fondamentales: que Prayuth démissionne parce qu’ils pensent qu’il a été injustement élu; amender la constitution pour la rendre plus démocratique; et que la monarchie est en cours de réforme.

Ces dernières semaines, les dirigeants de la contestation se sont concentrés sur la monarchie, la question la plus sensible. De nombreux Thaïlandais traitent la monarchie avec respect et la considèrent comme une institution intouchable qui est le cœur et l’âme de la nation.