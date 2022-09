L’actrice Taylor Paige fiancée à Rivington roi Rebis Designer

Le temps n’attend aucun homme, pas plus qu’une star époustouflante qui porte une bague à la main gauche après “être restée discrète et construire” avec son nouveau boo.

Taylor Paige est allée sur Instagram cette semaine avec ce qui semble être une annonce de fiançailles.

Sur la photo, la star, 31 ans, est photographiée avec son bras autour d’un homme non identifiable tout en balançant une bague en diamant étincelante Tiffany & Co. Dans un trio de photos qu’elle a également posté, l’annulaire de Taylour est le principal point focal.

Les commentaires de Taylor sont remplis de félicitations, mais Internet est en effervescence alors que les fans se demandent ce qui est arrivé à sa relation avec L’anatomie de Grey l’acteur Jesse Williams.

Comme indiqué précédemment, Jesse et Taylour ont rendu public leur relation en 2019 lorsqu’ils ont assisté au Ozwald Boateng Harlem Runway Show au Apollo Theatre. Les deux ont même fait une interview avec GQ Magazine sur leur relation en février 2021 avant de se séparer tranquillement juste avant le Nouvel An.

Taylor est sorti avec l’ancien et avec le nouveau Boo, les fans réagissent

Les fans offrent bien sûr des tonnes de réactions à la Frapper le sol nouvelle romance de l’actrice étant donné qu’il y a à peine 9 mois, ils ont été mis au courant de sa séparation.

Qui est le fiancé de Taylor, Rivington Starchild, le créateur de Rivington roi Rebis ?

Taylour a évidemment quitté Jesse et semble heureusement prise et prête à marcher dans l’allée avec son nouvel homme.

L’homme qu’Internet appelle « l’homme mystérieux » de Taylor n’est en fait pas du tout un mystère. L’homme sur les photos de l’actrice est en fait un musicien devenu créateur de mode nommé Rivington Star Child.

Rivington est le fondateur et créateur de Rivington rois Rebis.

Rivington est originaire du Queens, New York, et lui et Taylour partagent tous deux une ascendance dominicaine. Oui, Rivington est son vrai nom car c’est le nom que lui a donné son père.

Dans une interview de 2019 avec UNION Los Angeles Rivington s’est ouvert sur la façon intéressante dont il a obtenu le nom unique.

“Mon père était dealer de dope sur Rivington Street dans le Lower East Side de New York. C’était au début des années 80. Il a gagné tellement d’argent sur le bloc qu’il a pensé qu’il appellerait son fils Rivington.

Aucun mot sur la façon dont Rivington et Taylour se sont rencontrés ou sur la durée de leur relation amoureuse, mais Taylour a été présenté dans sa dernière campagne de mode qui a été téléchargée sur son Instagram il y a deux semaines.

Bien qu’il semble que ce couple soit un couple un peu étrange, car l’éclectique Rivington semble être assez différente de l’ancien petit ami “propre” de Taylour, il est clair qu’elle est profondément amoureuse.

“Mon mundo” qui se traduit par “mon monde” a-t-elle commenté sous l’une des photos.

Rivington a depuis republié les fiançailles de Taylor photo à sa story Instagram avec les mots « Jeûnez. Prier. Attendez » tout en marquant à la fois Taylor et Tiffany & Co.

Félicitations à Taylor et Rivington pour leurs fiançailles !