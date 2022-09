L’actrice sud-indienne Rashmika Mandanna est magnifique en tenue indienne lors de l’événement de lancement de Goodbye Trailer

Événement de lancement de la bande-annonce d’au revoir : Rashmika Mandanna est une actrice pan-indienne qui travaille principalement dans les industries cinématographiques Telugu et Kannada. Elle a fait plusieurs films dans l’industrie du sud de l’Inde, mais elle est particulièrement connue pour le film à succès Pushpa: The Rise. L’actrice est fin prête pour ses débuts dans l’industrie de Bollywood avec le film “Good Bye”. Aujourd’hui, nous avons repéré Rashmika Mandanna lors du lancement de la bande-annonce du film Goodbye. Elle opte pour une tenue indienne pour l’événement promotionnel. elle a ébloui dans une robe brodée et beige -lehenga de couleur et l’a associé à un chemisier coupe princesse avec un haussement d’épaules dessus. Regardons la vidéo.