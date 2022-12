L’actrice sud-indienne Keerthy Suresh fait une révélation choquante sur le casting du canapé ; “Je préférerais quitter l’industrie du cinéma”

L’actrice populaire du sud de l’Inde, Keerthy Suresh, a récemment parlé du canapé de casting dans l’industrie tamoule et ses révélations ont choqué tout le monde. Outre Keerthy, plusieurs actrices de Tollywood ont parlé de leur expérience avec le canapé de casting dans l’industrie. Keerthy Suresh a exprimé sa version de l’histoire sur ce sujet sensible. Dans une récente interview avec un portail médiatique, Keerthy admet qu’il y a un canapé de casting en cours dans l’industrie. Elle a dit que plusieurs de ses co-stars avaient partagé leurs expériences avec elle. Mais, elle n’a rien vécu de tel jusqu’à présent, peut-être en raison de sa nature directe, personne ne l’a approchée avec une telle intention.

Elle a même ajouté en disant qu’au cas où certains cinéastes lui demanderaient de s’engager auprès de lui pour obtenir un rôle dans le film, elle rejetterait l’offre. Elle préférerait quitter l’industrie cinématographique et faire un travail régulier plutôt que d’accepter de telles offres car elle n’est pas ce type. De plus, Hombale Films a annoncé que son premier projet tamoul sera une histoire centrée sur la femme. Ce sera la première collaboration entre Keerthy Suresh et les films d’Hombale. Keerthy a travaillé dans des films malayalam, tamouls et télougou.

Côté travail, Keerthy a Dasara et Bhola Shankar de Nani dans son chat. L’actrice a fait ses débuts d’actrice en tant qu’enfant artiste et a passé 10 ans dans l’industrie. Apparemment, Keerthy avait obtenu Ajay DevgnL’offre de Maidan, mais elle a refusé le rôle car elle était trop jeune pour apparaître comme sa femme à l’écran. Sur le plan personnel, il y avait des rumeurs selon lesquelles Keerthy voulait s’installer dans sa vie après que ses parents aient fait pression sur elle. L’actrice de 30 ans aurait accepté de se marier et elle envisage également de poursuivre une seconde carrière. Ces rumeurs ont commencé à flotter après que Keerthy ait visité son village ancestral au Tamil Nadu et visité tous les temples. Les internautes ont émis l’hypothèse que Keerthy a visité les temples comme un rituel avant le mariage. Mais, les rumeurs semblent être fausses car l’actrice est occupée par ses prochains films et se concentre sur sa carrière.