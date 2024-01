L’actrice sud-coréenne Song Hye Kyo dîne dans un restaurant de luxe à Paris

Song, qui a figuré cinq fois sur la liste Forbes des célébrités coréennes, est maintenant à Paris pour assister à la Fashion Week printemps-été en tant qu’ambassadeur de la mode Fendi.

Elle a acquis une popularité internationale grâce à ses rôles principaux dans les séries télévisées « Autumn in My Heart » (2000), « All In » (2003), « Full House » (2004), « Encounter » (2018) et « The Glory » ( 2022).

En 2017, Song Hye-kyo s’est classée 7e dans la liste Korea Power Celebrity du magazine Forbes et 6e en 2018. Le succès international des séries télévisées de Song l’a établie comme l’une des principales stars coréennes.