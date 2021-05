L’actrice Shivshakti pose seins nus avant son anniversaire, les fans émerveillés par sa beauté

La deuxième vague de verrouillage induit par COVID-19 a de nouveau piégé tout le monde à l’intérieur de leurs maisons. Pendant ces temps terribles, les célébrités ont eu recours aux médias sociaux pour publier du contenu original et léger qui courtise définitivement leurs fans.

L’actrice de télévision Shivshakti Sachdev a récemment publié un compte à rebours d’anniversaire unique sur son compte Instagram officiel et ses fans sont en train de devenir gaga. Sur la photo, l’acteur de ‘Sabki Ladli Bebo’ se met topless mais a ses atouts couverts par un bouquet de fleurs multicolores. Elle a associé le look avec un jean en denim et un collier cubain.

«Quand tu n’as rien de nouveau à porter pour ton anniversaire», a écrit Shivshakti en légende de la photo, où elle arborait son beau sourire. L’anniversaire de l’acteur tombe le 21 mai.

La publication a reçu l’amour et l’admiration de ses fans, car beaucoup étaient impressionnés par son sourire. L’acteur de télévision Mahima Makwana a commenté, «Sooo Gorgeous», tandis que l’acteur Mitaali Nag a qualifié la photo de «audacieuse».

Shivshakti, qui a commencé sa carrière en tant qu’enfant actrice, a toujours été saluée par ses fans, qui ont inondé les cœurs et ont adoré les emojis sur sa photo seins nus.

Fait intéressant, plus tôt cette année, l’actrice de télévision et la gagnante de l’émission de téléréalité « Ace of Space » de la saison 1, Divya Agarwal, a également publié des photos similaires sur Instagram, mais elle a été confrontée à la haine et à la traîne en ligne.

Divya avait posté une photo de sa séance photo conceptuelle dans laquelle elle posait topless tenant un bouquet de fleurs et enfilant une paire de denim. La séance photo est devenue virale sur Internet et est devenue un sujet de discussion alors qu’une section d’internautes se demandait si Divya posant topless tout en cachant ses actifs derrière un bouquet, était « honteuse » ou non.

Dans une interaction avec le Times of India, Divya a qualifié les trolls de gros maux de tête et a déclaré que le tournage était pour son Instagram personnel.

«J’essayais d’expérimenter. En 2020, j’étais à la maison, c’était tellement décevant. Vous devez savoir ce que j’ai traversé. J’ai pensé à faire quelque chose que je n’avais jamais fait et que j’expérimentais. Ce n’était jamais une intention de montrer mon corps. J’ai vu ce concept et je l’ai vraiment aimé et je voulais essayer. Il n’y a rien de plus », a déclaré l’acteur.