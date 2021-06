L’actrice Shakti Rubina Dilaik reprend le travail après la récupération de COVID | Nouvelles télévisées

New Delhi: La gagnante de Bigg Boss 14 et actrice de « Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki », Rubina Dilaik, est heureuse de reprendre le travail après la récupération de COVID-19.

« J’ai toujours été un bourreau de travail et j’aime vraiment mon travail, et le fait d’être mis en quarantaine m’a fait encore plus manquer. Bien que maintenant je sors enfin pour travailler après une longue interruption, et bien que ce soit très différent avec toutes les nouvelles SOP, tous les nouveaux protocoles et en gardant à l’esprit ma propre sécurité après avoir fait face à COVID, je suis super heureux d’être de retour ! J’apprécie vraiment d’être de retour sur le plateau, de me préparer pour mes scènes et de retrouver mon personnage », a expliqué l’actrice à ETimes.

L’actrice a également crédité son travail de la garder positive en ces temps difficiles. Rubina dit aussi que son travail l’a aidée à se reconstruire.

«Je me sens béni de travailler à travers ces moments. Dieu a eu la gentillesse de me donner l’opportunité de travailler tout en gardant ma passion vivante, ce qui m’a vraiment aidé à me reconstruire malgré les temps difficiles et éprouvants. Je suis reconnaissante de pouvoir faire ce que j’aime, ce qui me permet de rester positive et de rendre cette phase beaucoup plus facile à gérer grâce au travail incroyable que j’ai sous la main », a partagé l’actrice.

Rubina a repris le tournage de son émission « Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki », qui a été interrompue en raison du verrouillage imposé lors de la deuxième vague meurtrière de COVID-19.

Rubina a fait ses débuts à la télévision en 2008 avec Chotti Bahu et depuis lors, a fait partie de diverses émissions comme Saas Bina Sasural, Punar Vivah, Jeannie Aur Juju et Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki.

L’actrice est également la gagnante de Salman Khan hébergé Bigg Boss 14, où son mari, l’acteur Abhinav Shukla a également participé en tant que candidat.