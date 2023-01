L’actrice ‘Sexaholic’ Shama Sikander publie des photos torrides en bikini de ses vacances à Bangkok, les photos deviennent VIRALES

La star de “Sexaholic” Shama Sikander est très active sur les réseaux sociaux et continue d’informer ses fans de sa vie sur Instagram. Shama continue de publier des photos et des vidéos chaudes et glamour sur Instagram et elles sont très appréciées des internautes.

Shama Sikandar a récemment publié des photos de bikini de ses vacances à Bangkok et les photos sont maintenant devenues virales sur les réseaux sociaux.

Sur la photo, Shama Sikandar porte un bikini noir et blanc à pois. Sur la photo, l’actrice est assise dans sa chambre en bikini noir et blanc. Sur une photo, on peut voir Shama Sikander vêtue d’une robe à fleurs avec une fente à la hauteur des cuisses.

S’adressant aux légendes, Shama a écrit: «Mon lit me manque, se réveiller avec cette vue magnifique sur le parc Lumphini, le confort et la beauté d’être dans Earth Element, merci @sobangkok pour son incroyable hospitalité. Merci ma chérie So Mat @matchuladul d’avoir pris un si grand soin des petits détails de notre séjour. Je t’aime, je t’aime. Gros câlin .”





Les fans de Shama Sikandar ont écrit plusieurs commentaires pour elle. Un fan a écrit : “Si adorable et si magnifique”, un autre a ajouté : “Mille mots ne peuvent pas définir votre beauté.”

Récemment, Shama Sikandar a partagé quelques photos avec son mari James pour célébrer “l’avant-dernier jour de l’année”. Parlant de ses projets pour la nouvelle année, Shama avait déclaré : « S’il y a une chose que je sais, c’est que rien n’est garanti dans la vie. Le travail acharné est la base du succès. Et je dois avouer que 2022 avait été gentille avec moi. Depuis que j’ai commencé à pratiquer le yoga et à me concentrer sur l’équilibre travail-vie personnelle, ma vie a fait des progrès notables. Et je veux le maintenir. Alors, venez 2023, je me réjouis de l’accueillir avec beaucoup d’optimisme et d’enthousiasme. De plus, je souhaite faire mieux que 2022. Donc, je vais travailler à me concentrer pour m’amuser dans tout ce que je fais et profiter pleinement de la vie à chaque instant.”