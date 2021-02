L’ACTRICE Salma Hayek réalise une sitcom télévisée sur les seins qui parlent.

La star de 54 ans dit que l’émission, sur une femme dont les seins commencent à lui parler, sera une «métaphore du jugement constant auquel les femmes sont soumises».

Le personnage de la série se retrouve pris dans toutes sortes de problèmes lorsque sa poitrine devient bavarde.

Le producteur exécutif Ugly Betty ne jouera pas dans HBO Max’s A Boob’s Life, mais pourrait jouer un petit rôle dans la série.

Elle a déclaré: «Dans ‘A Boob’s Life’, nous utilisons les seins comme une métaphore du jugement constant auquel les femmes sont soumises, créant une sensation collective que quoi que nous fassions, nous ne sommes jamais assez.

«Dans ce spectacle, nous donnons au sein une voix qui nous emmène à travers la vie d’une femme d’un point de vue unique.»

La série est basée sur les mémoires de Leslie Lehr A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me… and You.

Salma Hayek, 54 ans, affiche un décolleté en petit bikini alors qu’elle continue de défier l’âge

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk