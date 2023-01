L’actrice RRR Olivia Morris réagit à la nomination aux Oscars de Naatu Naatu et qualifie le SS Rajamouli-MM Keeravani d ‘”incroyable”

Le blockbuster d’action d’époque de SS Rajamouli, RRR, a rendu l’Inde fière mardi lorsque la chanson Naatu Naatu, composée par MM Keeravani et écrite par Chandrabose, a été annoncée parmi les cinq derniers nominés pour la meilleure chanson originale de la 95e cérémonie des Oscars.

Après que SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR et MM Keeravani aient exprimé leur gratitude pour la nomination historique aux Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale, une première pour un film indien, l’actrice du film Olivia Morris a également partagé l’excitation et a appelé le cinéaste et directeur musical ‘incroyable’.

L’actrice britannique Olivia s’est rendue sur son Instagram et l’a partagée en train d’encourager Jr NTR de la chanson Naatu Naatu. Parallèlement, elle a écrit: “Moi en ce moment. La séquence Naatu Naatu était de loin ma chose préférée sur laquelle travailler dans RRR et cela n’a été rendu possible que par les incroyables @ssrajamouli et #mmkeeravaani. Voir Naatu Naatu être nominé pour meilleure chanson originale aux Oscars et gagner aux Golden Globes est une chose tellement énorme et merveilleuse. Tellement reconnaissant d’avoir fait partie de ce film épique.





Outre RRR, l’Inde a également décroché deux autres nominations aux Oscars. Dans la catégorie Meilleur long métrage documentaire, All That Breathes de Shaunak Sen a été nominé. Il suit la vie de deux frères – Mohammad Saud et Nadeem Shehzad – qui dirigent un hôpital pour oiseaux à Delhi dédié au sauvetage des cerfs-volants noirs blessés.

The Elephant Whisperers a été nominé pour le meilleur court métrage documentaire. Réalisé par Kartiki Gonsalves, c’est l’histoire d’un couple du sud de l’Inde, Bomman et Bellie, qui consacrent leur vie à s’occuper d’un bébé éléphant orphelin nommé Raghu, forgeant une famille pas comme les autres qui teste la barrière entre l’humain et l’animal. monde.

