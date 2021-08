L’actrice Rekha semble sans âge dans la promo ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’ | Nouvelles des gens

L’actrice emblématique Rekha peut être vue avec son équilibre et sa représentation parfaite des émotions dans la nouvelle promo de l’émission ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’.

De sa voix intense, elle raconte la tournure à venir de l’histoire de Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) dans la promo de ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’.

Cette série fait ressortir un triangle amoureux entre Patralekha (Aishwarya Sharma), Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) et alors qu’un nouveau tournant est sur le point d’arriver dans leur relation, la série a lancé cette promo.

Le producteur Rajesh Ram Singh partage à peu près la même chose et déclare: « Les téléspectateurs nous ont comblés d’amour et d’affection depuis le jour où ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’ est passé à l’antenne. Au fil du temps, cet amour n’a fait que grandir et les gens se connectent avec les personnages et le scénario à un tout autre niveau.

« Avec cette tournure à venir de la série, nous offrirons à notre public une autre perspective et un aperçu de l’agitation émotionnelle de nos personnages principaux. La promo a également été conceptualisée après beaucoup de réflexion et Rekha ji l’a simplement rendue magique avec elle. présence et des performances de premier ordre. »

‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’ est diffusé sur Star Plus.