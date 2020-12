Le casting de Netflix Selena: la série est conscient que les fans ont des sentiments forts envers le chanteur et l’icône bien-aimés Selena Quintanilla.

Natasha Perez, qui dépeint Yolanda Saldivar dans la nouvelle série de streaming, dit Divertissement hebdomadaire qu’elle avait des émotions contradictoires à propos du rôle. Yolanda était l’associée commerciale de Selena et présidente du fan club, et purge actuellement sa peine à perpétuité pour le meurtre de l’artiste Tejano le 31 mars 1995 à Corpus Christi, Texas.

« Je me souviens avoir pensé que j’aimerais voir ce que c’est que de jouer un méchant méchant », a déclaré Natasha dans l’interview publiée le vendredi 4 décembre. « Cela semblait fascinant du point de vue d’un acteur, disséquer ce que quelqu’un comme ça a fait à travers leur esprit. »

L’actrice ne joue pas un rôle de premier plan dans la première partie de neuf épisodes de la série lancée vendredi, n’apparaissant que dans une seule scène du neuvième épisode final.

« Je me souviens avoir travaillé avec le réalisateur sur la scène, et elle m’a demandé comment je me sentais », a déclaré l’actrice, qui a également joué des rôles sur HBO Salle 104 et Calme ton enthousiasme. « Je lui ai dit que je me sentais en conflit. L’actrice en moi est fascinée par le parcours d’un personnage complexe, mais l’humain en moi a toutes sortes de sentiments. L’actrice en moi est également inquiète pour sa sécurité. »