Une actrice ratée qualifiée de « menteuse cupide » par sa mère dans une querelle d’héritage de 3 millions de livres sterling, a réglé ses différends avec sa famille dans un accord secret – après que la dispute amère ait accumulé 800000 £ de factures d’avocats.

Tamara Lucas a été coupée de sa part de la maison de 3 millions de livres sterling de 26 acres de catégorie II de ses parents lorsque sa mère Mel a remis les clés au frère de Tamara, Alex Gatward, en 2018, insistant sur le fait que c’était un « cadeau de mère à fils » .

La femme de 47 ans a affirmé qu’on lui avait promis qu’elle finirait par avoir une part de la maison familiale et a poursuivi une carrière d’actrice sur la base du fait qu’elle serait un jour riche.

Mais sa carrière d’actrice n’a pas décollé et a déclenché une dispute familiale « amèrement acrimonieuse » sur la propriété, chaque partie accusant l’autre d’être des « menteurs » et des « fantasmes » et des frais de justice s’élevant à 800000 £.

Cependant, l’affaire a maintenant été réglée à la veille d’un procès de deux semaines devant la Haute Cour dans le cadre d’un accord secret entre Tamara et ses frères et sœurs, Alex, 45 ans, et Laura Gatward, 39 ans.

D’une valeur d’environ 3 millions de livres sterling, le domaine comprend une maison de neuf chambres, sept salles de bains avec cinq salles de réception, 19 acres de paddock et de pâturages et sept acres de jardins ornementaux qui s’ouvrent aux visiteurs plusieurs fois par an grâce au programme national de jardins.

Le règlement a été révélé dans une ordonnance du tribunal signée par le juge John Linwood, qui décrit les termes de l’accord entre les frères et sœurs comme «confidentiels».

Lors d’une précédente audience dans l’affaire, la matriarche Mme Gatward a déclaré qu’elle en avait « marre » de la « cupidité, de l’intransigeance » et du sentiment de droit de sa fille.

Elle l’a critiquée pour «avoir imaginé qu’une sorte de richesse familiale existe comme un dieu magique du ciel est descendu comme le Père Noël et a accordé la richesse à ma famille».

Le juge Milwyn Jarman QC a précédemment exhorté la famille à régler ses différends sans augmenter les coûts, Tamara ayant déjà accumulé des factures d’avocats d’environ 300000 £ et Alex 500000 £.

« Le tribunal a une grande expérience de ce type de conflits familiaux, où l’on dit que des promesses ont été faites concernant la propriété et les biens familiaux », a déclaré le juge aux frères et sœurs en guerre.

«La médiation est la voie à suivre pour ce type de différends. Ce différend réclame un règlement entre les parties. Très souvent, ils peuvent s’entendre sur des questions que le tribunal ne peut pas ordonner.

«Très souvent, dans de tels conflits, tout le monde se retrouve avec un sentiment d’insatisfaction.

« J’encourage donc les parties, aussi amères qu’elles soient les unes envers les autres maintenant, à essayer de mettre cela de côté dans la mesure où elles peuvent trouver par elles-mêmes la meilleure voie à suivre, et cela implique généralement des concessions mutuelles de tous les côtés. ‘

La famille Gatward a fait son argent lorsque le père des frères et sœurs, Alan Gatward, a transformé la société de papier de leur grand-père en un fournisseur international de papiers peints florissant qui a rapporté jusqu’à 28 millions de livres sterling par an avant de vendre dans les années 1980.

La maison qui allait devenir la maison familiale, Sandleford Place, près de Newbury, a été achetée par l’intermédiaire d’une société offshore contrôlée par sa femme Thelma, connue sous le nom de Mel, et ils y ont déménagé après la vente de l’entreprise.

Mme Lucas a poursuivi son rêve de devenir actrice, mais malgré son apparition à la télévision et sur scène (photo), mais n’a pas été un grand succès. Au tribunal, elle a déclaré qu’elle n’avait poursuivi sa carrière que comme il avait été promis qu’elle aurait une part de la maison de 3 millions de livres sterling de ses parents et qu’elle pensait qu’elle serait un jour riche.

Valeur maintenant entre 2,65 et 3 millions de livres sterling, le domaine comprend une maison de neuf chambres, sept salles de bains avec cinq salles de réception, 19 acres de paddock et de pâturages, et sept acres de jardins ornementaux, que Mme Gatward ouvre aux visiteurs plusieurs fois un année par le biais du National Garden Scheme.

Tamara affirme que la famille a toujours eu l’intention que la maison, qui portait jusqu’à récemment le nom unique de sa mère horticole, soit finalement remise aux trois frères et sœurs à parts égales.

Avec ce réconfort, elle dit qu’elle a choisi de ne pas poursuivre une carrière en droit après avoir quitté l’université, se concentrant plutôt sur la tentative de devenir actrice, fréquentant Mountview, l’une des principales écoles d’art dramatique du Royaume-Uni.

Mais selon les documents judiciaires déposés avant le procès prévu de la réclamation, la mère d’un enfant mariée a « échoué » dans son choix de carrière, bien qu’elle soit apparue sur scène et à la télévision.

Malgré les discussions sur la remise de la maison aux trois frères et sœurs, en 2018, Mme Gatward a remis les clés à son fils, Alex, insistant sur le fait que c’était un « cadeau » de mère en fils.

Elle a par la suite tracé une nouvelle voie dans le domaine de la conformité et du droit réglementaire.

Mais cette décision a déclenché la dispute familiale, Tamara poursuivant Alex et Laura, affirmant qu’elle avait droit à un tiers de la propriété et les accusant de conspirer ensemble pour la « couper » de son héritage.

Elle a affirmé qu’elle comptait sur les assurances qu’elle hériterait d’une partie d’une « richesse familiale considérable » pour faire ses choix de carrière, et qu’elle travaillerait désormais pour un « grand cabinet d’avocats de la ville, des États-Unis, international ou du moins régional ».

Son avocat, James Ballance, a déclaré que le différend avait été « amèrement acrimonieux », les deux parties accusant l’autre de « mentir ou d’être des fantasmes sur tout ».

Tamara avait été qualifiée de « personnage de Walter Mitty » qui est « sujette à la fantaisie et à la rêverie », tandis qu’un témoin dans l’affaire l’avait accusée d’être toujours « différente des autres » et a suggéré qu’elle pourrait être autiste.

S’adressant au juge Jarman via un lien vidéo depuis son domicile, Mel Gatward a déclaré que Tamara s’était convaincue que la famille était assise sur une fortune historique transmise par les générations précédentes.

Mais elle a insisté sur le fait qu’une telle fortune n’existait pas et que son mari Alan, 89 ans, avait construit leur richesse grâce à son travail acharné pour développer l’entreprise de papier de son père – qui a commencé à vendre des stores occultants pendant la Seconde Guerre mondiale – après sa mort.

Mais Constance McDonnell QC, pour Alex et Laura, a déclaré que Tamara n’avait jamais fait part à ses parents de son aspiration à devenir avocate et que sa mère n’avait pas découvert ses espoirs de carrière dans le droit avant 2011.

Ses parents avaient essayé d’inculquer à tous leurs enfants un «sens de la responsabilité financière» et Mel avait tenté de dissuader Tamara de poursuivre son rêve d’actrice en raison du risque de salaire médiocre.

Tamara avait déjà reçu une « disposition financière très généreuse » de ses parents, qui lui ont acheté un appartement lorsqu’elle était étudiante et l’ont aidée par la suite à acheter d’autres propriétés, a-t-elle ajouté.

En gravissant les échelons du logement, elle possède désormais des propriétés d’une valeur d’environ 2 millions de livres sterling, dont elle tire un revenu locatif.

« M. et Mme Gatward considéraient la revendicatrice comme étant une actrice, quelles que soient les conséquences financières, mais ne l’ont pas encouragée à poursuivre une carrière d’actrice », a déclaré Mme McDonnell.

Elle a déclaré que la carrière d’actrice de Tamara n’était « pas un succès » et qu’il avait été « financièrement irresponsable » de sa part de continuer à poursuivre son rêve pendant environ dix ans.

La vérité était que sa mère avait envisagé de remettre la maison aux trois enfants, mais avait tout simplement décidé de ne pas le faire, a déclaré le QC.

« La raison principale de cette décision était qu’il était devenu clair pour Mme Gatward que la nature gênante du demandeur rendrait la copropriété par les frères et sœurs irréalisable », a-t-elle déclaré.

Alex a vécu dans la maison pendant huit ans jusqu’en 2012, alors que Tamara n’y a vécu que 14 mois après la naissance de son fils et par intermittence après 2016, mais a été expulsée parce que sa mère a trouvé que vivre avec elle était « intolérable », a ajouté le QC.

Tamara s’était « effectivement invitée » à rester, a affirmé Mme McDonnell, mais sa mère la trouvait « intolérablement en désordre » et le « chaos domestique » qui en résultait était « profondément irritant » pour elle.

Le différend a été réglé dans une soi-disant «ordonnance Tomlin», un type d’ordonnance du tribunal qui permet aux parties de convenir des conditions secrètes selon lesquelles l’affaire sera close.