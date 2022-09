Shweta Tiwari, qui est devenue célèbre grâce à sa performance en tant que Prerna dans Kasautii Zindagi Kay, s’est mariée deux fois. Mais, malheureusement, ses deux mariages n’ont pas fonctionné et elle a opté pour le divorce. Elle était auparavant mariée à Raja Chaudhary avec qui elle a une fille Palak Tiwari. Plus tard, Shweta s’est marié avec Abhinav Kohli et a eu la chance d’avoir un petit garçon, Reyansh. Mais, ils ont divorcé en 2019. Maintenant, Shweta se prépare pour une émission intitulée Main Hoon Aparajita dans lequel le personnage principal Aparajita est une mère célibataire de trois filles. C’est assez similaire à la vraie vie de Shweta car l’actrice est mère célibataire de ses enfants, Palak et Reyansh.

Récemment, lors d’une conversation avec E-Times, Shweta Tiwari a déclaré qu’elle ne croyait plus à l’institution du mariage. Elle a en outre déclaré qu’elle avait même dit à sa fille Palak de ne pas se marier. Elle a précisé qu’elle ne dicte pas à sa fille comment mener sa vie mais elle lui dit de bien réfléchir avant de franchir le pas. “Ce n’est pas parce que vous êtes en couple que cela doit déboucher sur un mariage”, a ajouté l’actrice.

Shweta a expliqué que tous les mariages ne sont pas mauvais et qu’elle connaît de nombreuses personnes heureuses en mariage. Cependant, elle a déclaré qu’elle a également vu quelques amis qui restent dans un mariage compromis qui, selon elle, n’est pas sain pour eux ou leurs enfants.

Eh bien, les fans de Shweta ont toujours apprécié à quel point elle a été une femme forte tout au long de sa vie et élève seule ses deux enfants.

Alors que Shweta se prépare pour Main Hoon Aparajita, Palak est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Jaan qui met en vedette Salman Khan, Pooja Hegde, Venkatesh, Shehnaaz Gill et Jassie Gill. Le film a été officiellement annoncé il y a quelques jours, il devrait sortir d’ici la fin de cette année.