L’actrice primée aux Emmy Awards admet que la « haine » alimente son mariage de 40 ans

Jamie Lee Curtis a quelque chose de spécial : 40 ans de mariage.

L’actrice primée a épousé son mari Christopher Guest en 1984, seulement quatre mois après leur rencontre.

La star de « Everything Everywhere All at Once » a été interrogée sur le secret de son mariage qui dure depuis longtemps.

« Eh bien, tu ne pars pas », a déclaré Curtis à Entertainment Tonight sur le tapis rouge après sa victoire aux Emmy Awards pour « The Bear ».

« Je suis également sobre depuis longtemps. Et nous avons une phrase en convalescence : « Si vous restez dans le bus, le décor va changer. » Et, vous savez, c’est ça le mariage. Si vous restez dans le bus, le décor change.

« Tout d’un coup, vous avez littéralement envie de vous détester, et puis le lendemain, c’est une belle journée ensoleillée. Et le chien fait quelque chose de mignon. Ou votre enfant fait quelque chose de mignon. Et vous vous regardez, et vous vous dites : « Oh, mon Dieu ». Et puis vous êtes sur une autre voie.

« Je pense à la persévérance, à la patience, à la douceur et à une très bonne dose de haine.

« C’est la vérité. Vous allez vous détester. Ne pas vous quitter. Ne pas laisser cette haine vous pousser à faire des choix que vous regretterez. Je pense que c’est vraiment le secret. »

Après leur mariage, Curtis et Guest ont adopté leurs filles Annie et Ruby.

Elle a déclaré à Good Housekeeping en 2018 : « Mon mari et moi sommes opposés. Nous le sommes depuis 33 ans et nous le serons toujours.

« C’est un intellectuel, et moi, je viens du milieu des stars de cinéma, des alcooliques et des toxicomanes, où l’éducation n’était pas la chose la plus importante. Nous n’écoutons pas la même station de radio. Nous ne lisons pas le même journal. Nous ne nous couchons pas à la même heure. »

Curtis est devenu célèbre après avoir joué Laurie Strode dans le film d’horreur à succès de John Carpenter « Halloween ».

La productrice Debra Hill a déclaré qu’elle avait choisi Curtis en raison du statut de sa mère en tant qu’icône de l’horreur, affirmant que ce serait une « excellente publicité » pour le film.

