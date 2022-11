L’actrice portugaise a perdu ses bagages à l’aéroport, voici comment un inconnu est venu à son secours

Voyager dans un nouveau pays peut être assez mouvementé et perdre vos bagages dans le processus est un cauchemar absolu. L’actrice portugaise d’origine luxembourgeoise, Hana Sofia Lopes, s’est retrouvée dans ce cauchemar après avoir atterri à New York. Sept jours après avoir appelé les compagnies aériennes pour l’aider à retrouver ses bagages, elle ne savait toujours pas quoi faire ensuite, a rapporté CNN. « Me voici à New York, sans autre vêtement que ceux que je portais pendant le vol. Pas de chaussures. Pas de brosse pour mes cheveux. Sans maquillage. Pas de chaussettes. Rien. Juste moi et mon sac à main”, a-t-elle déclaré.

Elle devait se rendre au Canada, où elle devait assister à un événement prestigieux de l’industrie. Ce n’était pas n’importe quel événement, l’actrice devait rencontrer des légendes du cinéma et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Et cette tenue parfaite qu’elle avait prévue, semblait maintenant être perdue à jamais. Naturellement, Hana Sofia a cherché un plan B et a apporté une robe de dernière minute à New York, avant d’embarquer sur un vol pour le Canada.

Après avoir atterri à Montréal, l’objectif d’Hana Sofia était de soulever sa plainte de bagages en personne au comptoir d’information de la compagnie aérienne. Sa frustration s’est manifestée en larmes lorsqu’elle a raconté l’incident à Azalia Claudine Becerril Angulo, une employée d’aéroport à temps partiel dans la mi-vingtaine. Se souvenant de l’incident, Azalia a déclaré: «Je voulais l’aider. Normalement, les gens sont impolis et ils sont très agressifs. Elle était différente.

Alors que Hana Sofia expliquait sa situation, elle découvrit qu’Azalia était une maquilleuse professionnelle. Azalia a accepté de se maquiller gratuitement pour l’aider à sortir de cette situation délicate. Le duo a formé une connexion improbable quand Azalia est arrivée à l’hôtel d’Hana Sofia le lendemain. Les deux femmes ont commencé à discuter de leur vie alors qu’Azalia se mettait au travail.

Malgré l’insistance d’Hana Sofia à payer Azalia pour son brillant travail, la maquilleuse a refusé. Pour rendre la journée meilleure, Hana Sofia a eu des nouvelles de la compagnie aérienne le même jour. Ses bagages perdus étaient en route vers son hôtel de Montréal. Il s’avère qu’Azalia est devenue la vraie fée marraine de l’acteur fée marraine.

