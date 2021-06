L’actrice Payal Rohatgi arrêtée par la police d’Ahmedabad pour avoir menacé le président de la société sur le groupe Whatsapp | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Payal Rohatgi a été arrêtée par la police d’Ahmedabad après qu’une plainte a été déposée par un médecin nommé Parag Shah. L’actrice a déjà été nommée plusieurs fois pour ses déclarations controversées.

Une plainte a été déposée contre Payal Rohatgi au commissariat de Satellite par le docteur Parag Shah, membre de la société d’Ahmedabad. Dans sa plainte, il a déclaré que l’actrice avait insulté le président de la société sur les réseaux sociaux et utilisé un langage désobligeant dans le groupe WhatsApp.

Il a même allégué que Payal Rohatgi avait menacé de casser la jambe de quiconque se disputait avec elle et s’était engagé dans une bagarre verbale au sujet d’un terrain commun utilisé comme aire de jeu. Plus tard, elle a été arrêtée par la police d’Ahmedabad et ses tests médicaux dont celui du coronavirus ont déjà commencé.

L’actrice se serait disputée avec des membres de sa société et aurait menacé le président.

Plus tôt en 2020, elle a critiqué la députée vétéran Jaya Bachchan pour son discours à Rajya Sabha, alléguant qu’une tentative continue de diffamer Bollywood est en cours.

Son Twitter a été suspendu deux fois l’année dernière pour contenu abusif. Elle a activement posté sur le débat sur le népotisme à Bollywood et a critiqué plusieurs A-listers de Bollywood après la disparition soudaine de l’acteur Sushant Singh Rajput le 1er juin 2020.

Payal Rohatgi et le lutteur Sangram Singh sont ensemble depuis 2011. Elle a commencé sa carrière avec le concours Femina Miss India en 2000. Elle a remporté le titre de Top Model Miss Tourism World. L’actrice est connue pour ses rôles dans « 36 China Town », « Ugly Aur Pagli » et « Dil Kabaddi ». Elle est également apparue dans une séquence de danse dans ‘Corporate’.

Outre les films, Payal a également figuré dans des émissions de télévision, notamment « Bigg Boss 2 » et « Nach Baliye 7 ».