L’actrice Patricia Heaton fustige le Hamas et défend le peuple juif après un horrible attentat terroriste

Patricia Heaton a été parmi les stars hollywoodiennes les plus audacieuses et les plus bruyantes à soutenir ouvertement Israël après que les terroristes du Hamas ont tué au moins 1 400 personnes et pris en otage 199 femmes, enfants et hommes.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN.

« Je suis aux côtés d’Israël », Heaton a écrit après l’attaque meurtrière de la semaine dernière, dénonçant le meurtre de femmes, d’enfants, de bébés et de personnes âgées.

La star de « Tout le monde aime Raymond », qui a changé ses photos de profil Instagram et X pour le drapeau israélien, a également critiqué le Hamas pour ses tactiques, affirmant que le groupe terroriste déteste et s’attaque à son propre peuple.

« Le Hamas déteste les Palestiniens », Heaton a écrit. « Ils ne se soucient que du meurtre des Juifs et ils tueront leur propre peuple pour y parvenir. »

La star de « The Middle » a partagé une longue liste d’organisations caritatives œuvrant pour aider les personnes touchées par la crise et a délivré un message convaincant à ses fans.

« Avez-vous déjà pensé : ‘Eh bien, si j’étais allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, j’espère que je serais cette personne qui défendrait mes voisins juifs' », a-t-elle déclaré. « Bien devinez quoi? Nous avons cette opportunité aujourd’hui.

Heaton a poursuivi : « À l’heure actuelle, le peuple juif est massacré par des terroristes, au moment même où nous parlons. »

La star de « The Middle » a partagé une longue liste d’organisations caritatives œuvrant pour aider les personnes touchées par la crise et a délivré un message convaincant à ses fans. « Avez-vous déjà pensé : ‘Eh bien, si j’étais allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, j’espère que je serais cette personne qui défendrait mes voisins juifs' », a-t-elle déclaré. « Bien devinez quoi? Nous avons cette opportunité aujourd’hui. Heaton a poursuivi : « À l’heure actuelle, le peuple juif est massacré par des terroristes, au moment même où nous parlons. »

Eric Adams a placé la barre très haut avec cette défense enthousiaste d’Israël. Chaque maire, chaque président d’université devrait faire de même. Merci, Maire, pour votre condamnation sans équivoque du Hamas et de tous ceux qui soutiennent l’anéantissement du peuple juif. https://t.co/8JYQGKs64i –Patricia Heaton (@PatriciaHeaton) 15 octobre 2023

Elle a encouragé les fans à intervenir et à aider financièrement ou de toute autre manière possible et leur a lancé un appel à agir en ligne et à faire entendre leur voix.

« Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, défendez Israël », a déclaré Heaton.

L’actrice est également active sur X, où elle partage des vidéos et des messages de soutien à l’État juif. Lisez son flux continuellement mis à jour ici.

*** Alors que le nombre de voix confrontées à la censure des grandes technologies continue d’augmenter, veuillez vous inscrire pour La newsletter quotidienne de Faithwire et téléchargez l’application CBN News pour rester au courant des dernières nouvelles d’un point de vue typiquement chrétien.***