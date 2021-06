L’actrice pakistanaise Meera affirme que « des accapareurs de terres ont kidnappé sa mère », écrit au Premier ministre Imran Khan pour obtenir de l’aide | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice pakistanaise populaire Meera a écrit une demande au Premier ministre Imran Khan pour demander une aide immédiate après avoir allégué des menaces de la part d’accapareurs de terres. Dans une interview accordée à Express Tribune, l’actrice a déclaré que même sa mère avait été kidnappée.

Meera a déclaré à Express Tribune : « Je suis menacé par Mian Shahid Mahmood, c’est un accapareur de terres qui essaie de reprendre illégalement la propriété de ma famille après avoir accepté d’y vivre en tant que locataire. Cette personne a kidnappé ma mère et maintenant il fait de son mieux pour mettre la main sur ma propriété familiale. J’ai également soumis une demande au CCPO Lahore et fait appel au Premier ministre du Pakistan pour qu’il prenne note de ce problème.

« J’ai consacré toute ma carrière à ce pays et j’attends la réponse du gouvernement contre les éléments d’accaparement des biens », a-t-elle déclaré.

Cependant, la personne nommée Mian Shahid Mahmood, qui a été accusée par Meera, maintient qu’il a à son tour été dupé par l’actrice et sa mère, selon un rapport publié dans Tribune.

Dans sa demande au CCPO Lahore, il a déclaré : « J’ai acheté la propriété à la mère de Meera et j’ai également effectué le paiement. Cependant, lorsque j’ai demandé les documents de propriété, Shafqat Zahra ne les a pas remis.

Côté travail, la célébrité controversée de Pak Meera a fait ses débuts à Bollywood avec Nazar de Mahesh Bhatt, suivi de Kasak, Bhadaas, Bumper Draw, Dunno Y2… Life Is a Moment et Sheitaan et Paanch Ghantey Mien Paanch Crore entre autres.