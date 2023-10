L’actrice pakistanaise Mahira Khan et son mari Salim Karim sont émus et pleurent le jour de leur mariage [Watch Video]

actrice pakistanaise Mahira Khan a laissé ses fans surpris par son mariage intime avec un homme d’affaires Salim Karim. Le Raees L’actrice a été vue marchant dans l’allée dans un magnifique tout en lehenga, et elle était tout à fait magnifique. En la regardant dans sa tenue de mariée, son futur mari, Salim, est devenu extrêmement ému et les larmes aux yeux. Mahira a également été vue en train de verser des larmes, et cette vidéo des jeunes mariés vous fera à nouveau croire en l’amour. Mahira et Salim seraient en couple depuis longtemps et ils ont décidé de se marier il y a quelques mois, amusant amis et famille, et son mariage n’était rien de moins qu’un conte de fées.