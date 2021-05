L’actrice pakistanaise Mahira Khan avait «peur» de venir en Inde après l’interdiction des artistes transfrontaliers | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice pakistanaise Mahira Khan, mieux connue pour son rôle de Khirad Ashar Hussain dans l’émission populaire « Humsafar », a récemment parlé de ses pensées et opinions sur l’interdiction des artistes pakistanais en Inde en 2016 et 2019.

L’actrice, avec le fils du chanteur Adnan Sami, Azaan, a exprimé son point de vue sur la question dans une interview avec Film Companion.

Mahira a révélé qu’elle avait expérimenté l’interdiction de première main et a estimé qu’une grande opportunité de collaboration entre les artistes des deux pays avait été perdue.

Elle a dit: « Je suppose que l’avoir expérimenté de première main, je pense que je le regarde dans un très, c’est juste triste quand j’y pense. Nous avons tous évolué, nous faisons tous … vous savez que c’est ce que nous Nous n’avons pas cela, nous faisons autre chose. C’est ce qui se passe. Mais je pense qu’une grande opportunité pour tout le sous-continent de se rassembler et de collaborer a été perdue. Je pense que cela pourrait se reproduire, qui sait. «

L’actrice de ‘Raees’ a ensuite divulgué: « J’avais peur, j’avais vraiment peur. Il ne s’agissait pas de ce que les gens pouvaient dire, j’étais juste comme je ne sais pas si je veux y aller. Il y avait un contrat qui était incroyable et je ne voulais pas rater ça parce que ça me donnait ça – «Je veux faire quelque chose de différent» parce que le numérique fait ça pour toi en tant qu’acteur. Mais j’avais peur et je n’ai aucune honte à l’admettre, je avait vraiment peur. «

Cependant, en réfléchissant à l’interdiction, elle estime que l’interdiction n’était pas nécessaire et espère que les deux pays pourront collaborer artistiquement.

« Maintenant, je suis un peu plus comme … non oui, tu ne peux pas laisser quelque chose qui s’est passé et qui était politique influer sur tes choix. Donc, je ne pense pas que je ferai plus ça. Et j’espère que nous collaborons même si c’est numérique », a-t-elle ajouté.

En 2016, à la suite de l’attaque d’Uri, les stars pakistanaises ont été interdites de travailler à Bollywood. Une interdiction similaire a été mise en place après l’attaque mortelle de Pulwama contre des soldats du CRPF le 14 février 2019, lorsque l’Association des travailleurs indiens du cinéma a refusé de travailler avec des artistes pakistanais et a averti les autres de rompre également les liens avec eux.