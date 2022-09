L’actrice pakistanaise Mahira Khan a été brutalement accusée d’avoir demandé de l’argent à des personnes pour aider les victimes des inondations ; les fans s’intéressent à son statut de célébrité

L’actrice pakistanaise Mahira Khan est actuellement confrontée au poids des médias sociaux après avoir consulté son Twitter et appelé tout le monde à contribuer financièrement aux victimes des inondations qui se sont produites au Pakistan. L’actrice de Raees a partagé l’appel et à la place, que ce soit grand ou petit, veuillez contribuer. Cependant, cet appel n’a pas été bien accueilli par les utilisateurs des médias sociaux et ils l’ont massivement critiquée et ont interrogé sa célébrité Stu sur le fait qu’en dépit d’être une célébrité, elle voulait que les gens contribuent qui ne sont pas très privilégiés comme hr.

Grand ou petit… tout ce qu’on peut faire. ?? https://t.co/jEJzzJeK30 Mahira Khan (@TheMahiraKhan) 27 août 2022

Jetez un œil à la force avec laquelle les gens critiquent Mahira Khan et font face au poids de son appel à contribuer aux victimes des inondations au Pakistan.

Tu toh chup salut reh munhoos aurat Awais Sempai ?? (@____Gérer_____) 27 août 2022

Hamaray haramkhor, Khudgarz Artis kaha hy Logo k payso se apne dramay films kamyab kerwatay hy un se request kertay Hamari dramay films make aaey In ki Ayashia khatam nahi ho Rahi hy.#InondationsAuPakistan# _ _ _ #Charsadda ASH-HAR ALI (@ashhar_1) 27 août 2022

Mahira, vous dites que l’inondation était la vérité, mais les gens sont dans la zone inondée si vous pouvez les aider, vous le faites. Rehan Nasir (@RehanNa36068673) 28 août 2022

Alors que les fans apprécient ce geste de l’actrice et la saluent comme la vraie reine. Mahira Khan est l’une des actrices les plus populaires de l’industrie cinématographique pakistanaise, l’actrice a parcouru un long chemin dans son parcours. La chimie de Mahira avec Fawad Khan est la plus appréciée et les fans s’évanouissent souvent devant leur couple. Alors que Mahira avait fait ses débuts à Bollywood avec Shah Rukh Khan à Raees et que beaucoup pensaient qu’elle aurait une course de rêve, cela ne s’est pas produit en raison de l’interdiction des artistes pakistanais et a laissé de nombreux fans navrés.