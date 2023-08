L’actrice pakistanaise Hania Aamir est en vacances à Londres ; de nouvelles photos et vidéos deviennent virales

acteur populaire pakistanais Hania Amir a pris le temps de son emploi du temps chargé pour faire ce qu’elle aime le plus. Oui, nous parlons de voyager. Tout comme ses vacances précédentes, les vacances actuelles d’Hania à Londres ont également consisté à explorer des cuisines et à se livrer à des achats de bien-être. Dans la récente vidéo et les photos que l’acteur a partagées sur son compte Instagram, on a vu Hania se promener dans le marché animé de Borough, se gaver de délicieux desserts, profiter d’ateliers de création de perles, entre autres.

Sur la première photo, Hania sourit à la caméra alors qu’elle pose dans un restaurant tout en dégustant ce qui semble être une boisson. La photo suivante montre un étal servant des fraises fraîches soigneusement emballées dans des tasses.

La troisième photo capture des plats délicieux dont elle était heureuse de se gaver.

Les photos suivantes de la série la montrent posant dans les rues, assistant à ce qui ressemble à un atelier de conception de perles et arborant un collier de perles.

Comme prévu, les fans d’Hania sont ravis de la voir profiter au maximum de ses vacances à Londres. Ses fans n’ont pas tardé à commenter sa vidéo et ses photos, et à lui exprimer leur amour.

Quelques fans ont qualifié l’acteur populaire de « mignon » et ont exprimé leur désir de voyager avec elle. « Hania kis kis ko Cute lagti hai wo like kare », lit-on dans un commentaire. Un autre utilisateur a écrit : « Cette fossette est tout ». « Humko saat Lelo solo ku ho », a posté un autre fan.

Il était intéressant de voir comment quelques-uns ont également parlé de l’amour d’Hania pour les fraises. « Si vous avez voyagé avec elle, vous devriez être au courant de son histoire d’amour avec ces fraises ! Allah buri nazar se bacha. Ameen », lit-on dans le commentaire.

La magnifique actrice, qui est suivie pour sa compréhension de la mode, a figuré dans plusieurs films à succès et séries télévisées.

Certaines de ses œuvres les plus populaires incluent son rôle dans Titli (2017), Na Maloom Afrad (2017), Phir Wohi Mohabbat (2017), Mere Humsafar (2021) et Mujhe Pyar hua tha (2023).

Elle a également des chansons vidéo – Sassi d’Asim Azhar et Piyar Sufiana de Farhan Saeed à son actif.