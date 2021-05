L’actrice oscarisée «Moonstruck» Olympia Dukakis décède à 89 ans | Nouvelles des gens

New York: Olympia Dukakis, qui a remporté un Oscar pour sa performance en tant que mère sardonique d’âge moyen qui conseille sa fille entêtée sur des questions d’amour dans la comédie romantique de 1987 « Moonstruck », est décédée samedi 1er mai à 89 ans.

Dukakis – une cousine du candidat démocrate américain Michael Dukakis, qui n’a pas réussi en 1988, est décédée samedi matin à son domicile de New York après des mois de santé défaillante, selon son agent, Allison Levy. Sa fille, Christina Zorich, était à ses côtés.

Dukakis, la fille d’immigrants grecs née dans le Massachusetts, a travaillé pendant des décennies comme acteur de théâtre, de télévision et de cinéma avant de devenir célèbre à 56 ans en incarnant le personnage de la mère de Cher dans « Moonstruck ».

Dukakis s’est appuyé sur cela avec des rôles dans des films tels que « Look Who’s Talking » (1989) et ses suites avec John Travolta et Kirstie Alley, « Steel Magnolias » (1989) avec Shirley MacLaine, Sally Field et Julia Roberts, « Mighty Aphrodite » du réalisateur Woody Allen ‘(1995) et’ Mr. Holland’s Opus ‘(1995) avec Richard Dreyfuss.

Dukakis, un maître de l’humour impassible, a également été nominé aux Emmy Awards pour des rôles télévisés en 1991, 1998 et 1999.

Dans les années 1970, elle a cofondé le Whole Theatre dans la banlieue new-yorkaise de Montclair, New Jersey, après y avoir déménagé avec son mari, l’acteur Louis Zorich.

Mais, pour beaucoup, sa performance la plus indélébile est venue dans « Moonstruck » du réalisateur Norman Jewison dans le rôle de Rose Castorini, une femme de Brooklyn avec un mari plombier infidèle (Vincent Gardenia) et une fille de comptable veuve, Loretta (Cher), qui a une liaison avec elle. le frère opéra-amateur de fiancé (Nicolas Cage).

Ses plaisanteries avec Cher figuraient parmi les moments forts du film, y compris une scène dans laquelle Dukakis a grondé sa fille lors d’une dissection en cuisine de sa vie amoureuse.

« Ta vie va dans les toilettes, » dit Dukakis de sa voix rauque.

À un autre moment, elle dit à Cher que c’est bien qu’elle n’aimait pas son fiancé. « Quand vous les aimez, ils vous rendent fou parce qu’ils savent qu’ils peuvent. »

«Olympia Dukakis était une actrice incroyable et primée aux Oscars», a écrit l’actrice et chanteuse Cher sur Twitter. « … Je lui ai parlé il y a 3 semaines. Rip Dear One. »

Une autre lauréate d’un Oscar, Viola Davis, a appelé Dukakis «l’actrice accomplie» sur Twitter. «Vous avez fait tout autour de vous intensifier leur jeu. Une joie de travailler avec. Reposez-vous bien.

« Moonstruck », considérée comme l’une des grandes comédies romantiques d’Hollywood, a remporté trois Oscars, dont Cher comme meilleure actrice, et a été nominée dans trois autres catégories, dont celle du meilleur film. C’était également l’un des films les plus rentables de 1987.

En acceptant son Oscar de la meilleure actrice de soutien en avril 1988, alors que sa cousine se battait pour devenir la candidate à la présidence du Parti démocrate, elle a remercié Jewison, son mari et quelques autres.

Elle a ensuite soulevé la statuette dorée au-dessus de sa tête et a crié au public mondial de la télévision: « OK, Michael, allons-y. »

Michael Dukakis a remporté l’investiture, mais le gouverneur du Massachusetts a perdu gravement aux élections générales face au vice-président républicain George HW Bush.

Comme sa cousine, Olympia Dukakis a embrassé les opinions libérales, plaidant pour des causes telles que les droits des femmes, les droits des homosexuels et l’environnement.

« Elle a eu une vie incroyable et nous étions très fiers d’elle », a déclaré Michael Dukakis samedi au Boston Globe.

Olympia Dukakis est née à Lowell, Massachusetts, le 20 juin 1931 et a continué à jouer jusqu’à 80 ans.

Faisant référence au fait de devenir une star de cinéma à un âge où de nombreuses actrices ont du mal à trouver de bons rôles, Dukakis a déclaré au journal Guardian en 2012: « Qui sait comment cela s’est passé? Chance, destin ou un peu des deux. Mais je suis très heureux J’ai fait «Moonstruck». Cela signifiait que je me suis réveillé le lendemain et que j’ai finalement pu payer les factures. «

Dukakis a déclaré qu’elle avait apprécié sa renommée après «Moonstruck».

«Le plus amusant, c’est que les gens me dépassent dans la rue et crient des répliques de mes films», a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 1991. «Pour ‘Moonstruck’, ils disent que vous êtes la vie va dans les toilettes.

Ses apparitions à la télévision comprenaient le rôle d’une hôtesse transgenre dans la minisérie de 1993 « Armistead Maupin`s Tales of the City » et ses suites de 1998 et 2001. Dukakis a repris son rôle dans une reprise 2019 de la mini-série pour Netflix.

D’autres films incluent « Cloudburst » (2011) jouant une lesbienne grossière, « Away from Her » (2006) avec Julie Christie, « The Event » (2003), « Better Living » (1998) avec Roy Scheider, « Never Too Late « (1996) avec Cloris Leachman, et » Dad « (1989) avec Jack Lemmon et Ted Danson.

Dukakis a épousé en 1962 Louis Zorich, avec qui elle a eu deux fils et une fille et qui est décédé en 2018. Elle a également eu quatre petits-enfants.