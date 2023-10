L’actrice oscarisée Michelle Yeoh parmi les 8 qui rejoignent le CIO en tant que membres après un vote en Inde

L’actrice oscarisée Michelle Yeoh a été élue membre du Comité international olympique mardi malgré quelques votes « non » de ses nouveaux collègues.

Huit nouveaux membres du CIO ont été élus, pour un total de 107, issus de familles royales, de responsables sportifs, d’athlètes actuels et anciens, ainsi que de dirigeants politiques et industriels.

Après avoir été convoqué au pupitre par la princesse Nora du Liechtenstein, membre du CIO le plus ancien à 39 ans, Yeoh a lu le serment de 104 mots tout en tenant un coin du drapeau olympique – blanc avec cinq anneaux colorés.

« Je promets de lutter contre toutes les formes de discrimination et de me consacrer en toutes circonstances à promouvoir les intérêts du Comité international olympique et du Mouvement olympique », a déclaré Yeoh pour compléter son serment.

Comme les autres nouvelles recrues, Yeoh a reçu un médaillon d’or des mains du président du CIO, Thomas Bach.

Les tâches des membres lors des réunions annuelles du CIO incluent l’approbation des candidats recommandés en tant que futurs hôtes olympiques. À Paris l’année prochaine, ils pourraient également être invités à modifier les règles olympiques pour permettre à Bach de briguer un troisième mandat présidentiel en 2025, au-delà de la limite actuelle de 12 ans.

Yeoh, qui a des liens avec les Nations Unies et représente son pays d’origine, la Malaisie, a été élue par 67 voix contre 9 au scrutin secret. Son adhésion intervient la même année que son Oscar de la meilleure actrice dans « Everything Everywhere All at Once ».

Militant international pour la sécurité routière

Elle milite également au niveau international pour la sécurité routière en partenariat avec son mari, Jean Todt, ancien chef de l’équipe Ferrari en Formule 1. Il a également été président de la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile.

Le seul vote unanime mardi a été le résultat de 76-0 pour Cecilia Tait, triple olympienne de volleyball et ancienne membre du Congrès péruvien. Tait a aidé le Pérou à remporter une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

La première Israélienne à remporter une médaille olympique, Yael Arad, a également été élue mardi, 71-5. Aujourd’hui présidente du comité olympique israélien, elle a remporté l’argent en judo aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Parmi les autres nouveaux membres figurent le responsable sportif du gouvernement hongrois Balazs Furjes, le responsable sportif allemand Michael Mronz et l’avocat tunisien Mehrez Boussayene.

Deux présidents récemment élus des instances dirigeantes des sports olympiques ont également obtenu leur adhésion : Petra Sörling, de Suède, du tennis de table, et Kim Jae-youl, de Corée du Sud, de l’Union internationale de patinage.

Les membres du CIO sont théoriquement des bénévoles mais peuvent recevoir 7 000 $ US chaque année pour leurs frais administratifs. Ils ont droit à 450 $ chaque jour où ils participent à des réunions, plus les jours de déplacement.